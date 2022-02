Flott unterwegs

Laufsport Hannah und Michael Sassnink vom LC Aichach landen in Indersdorf auf Platz drei.

Indersdorf Rund 60 Aktive waren beim ersten Indersdorfer Hirschtrails am Start. Darunter auch einige Läuferinnen und Läufer aus Aichach-Friedberg. 9,6 Kilometer auf Feld- und Waldwegen galt es zu meistern – vorbei an einem Dammwild-Gehege, daher der Name. Mit Steigungen, die sich auf 160 Höhenmeter addierten, einem heftigen Südwestwind und einem tollen Alpenpanorama.

Vorne dabei waren Hannah und Michael Sassnink vom LC Aichach. Hannah Sassnink traf als dritte Frau nach 41:06 Minuten ein, Michael Sassnink als dritter Mann nach 37:19 Minuten. Holger Pirzl aus Mering folgte als Sechster in 38:13 Minuten. Es siegte Johannes Hillebrand (Viktoria Augsburg) in 33:50 Minuten. Zweiter wurde der Regensburger Felix Mayerhöfer in 36:40 Minuten.

Bei den Frauen waren die Top-Fünf-Plätze heftig umkämpft: Ganz vorne duellierte sich Yvonne Kleiner (LG Stadtwerke München) mit Anja Kobs (TSV Alling). An einem Steilstück riss Kobs die entscheidende Lücke und gewann in 39:09 Minuten vor Kleiner in 39:53 Minuten. Hannah Sassnink lieferte sich einen ähnlichen Zweikampf mit Julia Scholz, einer früheren Teamkollegin bei den LG Stadtwerken München. Im Ziel hatte Sassnink 17 Sekunden Vorsprung. Ihre LCA-Kolleginnen Kathrin Wörle und Inga Manneck hatten das Pech, nach rund drei Kilometern allein auf weiter und windiger Flur zu sein. Bei Wörle führte das zu einer gewissen Frustration: „Ich bin nicht zufrieden mit meiner Leistung.“ Manneck lächelte im Ziel: „Ein sehr schönes Rennen.“

Drei LCA-Talente hatten sich zuvor erfolgreich auf dem „Schnuppertrail“ ausprobiert, eine 3,9-Kilometer-Runde im selben Gelände. Lukas Englhart wurde Zweiter der M14-Konkurrenz in 18:29 Minuten, Jonas Pittlack Dritter in 18:54 Minuten. Neele Pittlack war in 20:27 Minuten das schnellste W14-Mädchen. (hokr)