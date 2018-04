Fottner nur einmal ohne Chance

30.04.2018

BC Adelzhausen unterliegt dem TSV Nördlingen II zu Hause mit 0:1

Der BC Adelzhausen konnte erneut am Römerweg seine Fans nicht mit einem Sieg erfreuen. Gegen die zweite Garnitur des TSV Nördlingen unterlag die Elf von Spielertrainer Peter Eggle denkbar knapp mit 0:1. Der Adelzhauser Coach wirkte in dieser sehr lauen Partie nicht mit, sondern verfolgte die Partie nur von draußen. Dennoch holte er sich eine Gelbe Karte ab; zu heftig reklamierte er an der Seitenauslinie.

Nördlingen hatte vor dem Seitenwechsel die klarere Spielanlage und verdiente sich damit auch den Führungstreffer. BCA-Abteilungsleiter Jürgen Dumbs sah wenig zündende Ideen im Spiel seiner Mannschaft: „Nur mit hohen und weiten Bällen konnten wir Nördlingen nie ernsthaft in Gefahr oder unter Druck setzen. Torhüter Michael Fottner bescheinigte Dumbs eine ausgezeichnete Runde: „Er hat prima gehalten und uns mehrmals die Punkte gerettet“, so Dumbs.

Beim Tor des Tages war Fottner aber chancenlos. Daniel Kienle spielte genau in die Schnittstelle der Adelzhausener Abwehrreihe, und Matus Mozol hatte keine Mühe, den Ball einzuschieben. Zuvor scheiterte Dominik Müller nach einem feinen Rückpass von Jürgen Lichtenstern an Gästekeeper Sabahudin Cama. Florian Lamprecht spielte genau in den Lauf von Jonas Halbmeyer. Dessen Schuss wehrte Fottner prima ab.

Auch nach dem Wechsel hatte zunächst Nördlingen die besseren Chancen. Fabian Miehlich zielte haarscharf am linken Pfosten vorbei, und Daniel Kienle scheiterte am aufmerksamen Fottner. Vom BCA war wenig zu sehen. Sturmtank Dominik Müller merkte man den lädierten Oberschenkel deutlich an. Zudem wurde Spielführer Christoph Mahl zu selten gesucht, der die Bälle in der gefährlichen Zone hätte festhalten können. „Das haben wir einfach zu selten probiert und es damit den Gästen sehr leicht gemacht“, bemängelte Jürgen Dumbs. Erst in der 78. Minute lag der Ausgleichstreffer in der Luft. Nach einem Seitenwechsel von Müller lupfte Jürgen Lichtenstern mit dem Außenrist den Ball hoch in den Strafraum, aber die Ablage von Christoph Mahl klatschte an den Innenpfosten. Und wenig später zappelte ein Volley-Schuss von Mahl am Außennetz. (r.r)

BC Adelzhausen Fottner, Stöttner, Götz, Kügle, Asam, Leicht, Michael Dumbs (71. Grimmer), Lichtenstern, Mahl, Miesl (53. Schuch), Müller.

Tor 0:1 Mozol (33.) Schiedsrichter Schramm (Augsburg) Zuschauer 120.

