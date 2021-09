Frauenfußball

08:37 Uhr

Hochzeit: Sielenbach und Inchenhofen starten als Spielgemeinschaft

Die Sielenbacher Fußballerinnen müssen in der neuen Saison unter anderem auf Torjägerin Joana Müller verzichten. Deshalb ging der Verein eine Spielgemeinschaft mit Inchenhofen ein.

Plus Aufgrund einiger Babypausen sucht der TSV Sielenbach Verstärkung und findet in Inchenhofen sogar noch mehr als das- Auch sonst tut sich vor Saisonstart einiges.

Von Sebastian Richly

Während die männlichen Fußballer bereits seit ein paar Wochen schon wieder um Punkte kämpfen, geht es für die Fußballerinnen an diesem Wochenende wieder los. In der Zwangspause hat sich einiges getan, denn nicht alle Mannschaften starten in denselben Ligen, wie im Vorjahr.

