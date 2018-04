vor 9 Min.

Friedberg greift an Lokalsport

Sportfreunde sind im Topspiel beim SV Wulfertshausen zu Gast.

Optimal ist der SV Wulfertshausen aus der Winterpause in die zweite Halbserie gestartet. Die Schaller-Elf vergrößerte den Vorsprung an der Tabellenspitze durch den 2:1-Auswärtserfolg beim engsten Verfolger TSV Weilach. Der wiederum patzte am Osterwochenende doppelt – im Nachholspiel bei der SG Mauerbach ging der TSV mit 1:2 erneut leer aus.

Dadurch ist der Rückstand der Weilacher auf nun sieben Zähler angewachsen. Zudem sind die Friedberger Ostler nun wieder ganz heiß im Rennen um die Aufstiegsplätze. Am Sonntag treten die Sportfreunde nun beim Spitzenreiter zum Topspiel an. Dabei könnten die Schaller-Jungs einen weiteren Konkurrenten abschütteln, sollte die Heimpartie positiv verlaufen. Die Sportfreunde-Elf dagegen hat wohl die letzte Chance, nochmals ernsthaft in das Aufstiegsgeschäft einzusteigen.

Beim TSV Schiltberg ist man nach der langen Pause ebenfalls mit frischem Wind zurück. Spielertrainer Christian Seidel: „Das war ein sehr wichtiger Erfolg“, lobte seine Truppe nach dem 5:1-Sieg beim Schlusslicht Türkspor Aichach. Damit konnte man die Abstiegsplätze verlassen. Nach der langen Pause war man mit gemischten Gefühlen ins Landkreisstadion gefahren. „Es war nicht einzuschätzen, wie wir aus den Startlöchern kommen.“ Umso optimistischer stimmte Seidel, der bereits für die kommende Spielzeit zugesagt hat, dann der Auftritt nun auch für die kommenden Aufgaben. „Wir müssen nachlegen, um ins gesicherte Mittelfeld vorzurücken.“ Mit Jonas Koppold und Alex Geisler sind zwei Langzeitverletzte wieder mit an Bord. „Das tut unserem Spiel unheimlich gut, denn beide haben eine hohe Qualität.“

Vor einer schweren Prüfung steht Weilach. Der Tabellenzweite ist beim FC Laimering/Rieden gefordert. Dort hat sich die Nöbel-Truppe auch einiges vorgenommen, nach dem schwachen Start ins Frühjahr. Immer bedrohlicher wird die Situation für Türkspor Aichach, die nun beim SV Ottmaring II zu Gast sind. Für die Elf von Spielertrainer Nail Ünsal muss eigentlich schon ein Sieg her. (r.r)

Themen Folgen