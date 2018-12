Frühsport mal anders im Aichacher Stadtgarten

vor 43 Min.

Liegestütz und Co. stehen bei Personal Trainerin Hanna Rehm und ihrer Sportgruppe auf dem Trainingsplan. Selbst bei Minusgraden und gefrorenem Gras sind die Sportler im Aichacher Stadtgarten anzutreffen (wie hier am 2. Weihnachtsfeiertag). Die 26-jährige Physiotherapeutin bietet regelmäßig ein Training ohne Geräte an.

Hanna Rehm bietet ein etwas anderes Fitnesstraining an. Auf welche Übungen die 26-jährige Physiotherapeutin setzt und warum das Wetter keine Rolle spielt.

Von Sebastian Richly

Das Gras im Aichacher Stadtgarten ist noch leicht gefroren. Grau in grau zeigt sich der 2. Weihnachtsfeiertag im Wittelsbacher Land. Auf den Fußwegen entlang der Paar ist um 10 Uhr noch nicht viel los, es ist still. Plötzlich wird diese Stille unterbrochen. Musik schallt aus einer kleinen Lautsprecherbox. Acht Personen rollen ihre Sportmatten aus und beginnen mit ihrem Training. Frühsport ist angesagt bei Hanna Rehm und ihrer Sportgruppe. „Draußen Fit“ heißt das Angebot der gelernten Physiotherapeutin – regelmäßig gehen die 26-Jährige und ihre Schützlinge in den Stadtgarten und legen los. Übungen wie Liegestütze und Kniebeugen stehen heute auf dem Programm – und das trotz der Temperaturen von Minus drei Grad.

Hanna Rehm: „Jeder soll an seine Grenzen gehen“

Dick eingepackt hat sich die Truppe im Stadtgarten versammelt. In Zweierteams werden die Trainingseinheiten bewältigt. Schon nach den ersten Übungen nehmen die meisten Teilnehmer die dicken Winterjacken ab. Die Sportler kommen bei Läufen und Ganzkörperübungen ins Schwitzen. Geräte hat Hanna Rehm nicht mitgebracht. „Alles was man braucht, ist eine Sportmatte und eine Trinkflasche“, erklärt Rehm, die „Draußen Fit“ seit rund zwei Jahren anbietet. „Mir geht es um die körperliche Fitness. Das ist kein Bauch-Beine-Po-Kurs für Frauen mittleren Alters, aber auch kein Fitnessstudio. Ich will den Normalo fit machen und die Kraftausdauer verbessern“, so Rehm, die nebenberuflich als Personal Trainerin arbeitet.

Die Teilnehmer sind zwischen 25 und 56 Jahren alt. „Die sportlichen Voraussetzungen sind unterschiedlich. Das Gute ist, dass jeder individuell an seine Grenzen gehen kann. Jeder hat andere Voraussetzungen und Bedürfnisse. Dem will ich Rechnung tragen.“ Die Übungen variieren von Training zu Training. „Das kommt auch auf die äußeren Bedingungen an. Bei Minusgraden brauchen wir nicht zu sprinten. Ich will immer neue Reize setzen und den Leuten zeigen, dass man über seine Grenzen gehen kann – auch wenn mich der ein oder andere wegen des Muskelkaters verflucht.“

Hannah Rehm und ihre Sportgruppe lassen sich auch von Minus 3 Grad am 2. Weihnachtsfeiertrag nicht abschrecken. Bild: Sebastian Richly

Frühsport am Neujahrstag im Aichacher Stadtgarten

Zum ersten Mal dabei ist Jan Mattheis. „Ich kenne Hanna privat und habe mitbekommen, dass sie so ein Training anbietet. Ich wollte den Frühsport an der frischen Luft unbedingt einmal ausprobieren.“ Da bot sich der Feiertag für den Aichacher an. „Man sitzt ohnehin so viel rum an Weihnachten und achtet jetzt auch nicht unbedingt auf die Kalorien.“ Der 35-Jährige geht regelmäßig ins Fitnessstudio, kommt aber dennoch im Stadtgarten an seine Grenzen. „Das ist ganz schön fordernd und ein guter Ausgleich zum Training an den Geräten. Es war sicher nicht meine letzte Trainingseinheit hier.“ Seit fast einer Stunde trainieret die Gruppe nun schon im Aichacher Stadtgarten. Die wenigen Spaziergänger, die sich bei den eisigen Temperaturen in den Stadtgarten gewagt haben, beobachten das Treiben von Rehm und ihrer Gruppe. „Viele kennen uns schon, doch wer nicht weiß, was wir hier machen, schaut erst einmal.“ Die Frühsportler lassen sich nicht beirren.

Zum Abschluss stehen Dehnübungen auf dem Programm. „Das ist der sogenannte Cool-Down. Man soll runterkommen und so das Training abschließen“, erklärt Hanna Rehm. Als die Sportler ihre Trainingsmatten zusammenpacken werden sie von einem Spaziergänger angesprochen. „Habt ihr hier übernachtet“, lautet die nicht ganz ernst gemeinte Frage. Hannah Rehm lächelt.

Für sie steht am Neujahrstag (Dienstag) schon die nächste Trainingseinheit an. „Die ist für alle Teilnehmer gratis – zum reinschnuppern.“ Ansonsten kostet eine Stunde Frühsport zwischen acht und zehn Euro. An Neujahr macht Rehm übrigens noch eine weitere Ausnahme, denn der Frühsport beginnt dann erst um 12 Uhr – normal geht es um 9 Uhr los. Rehm ist trotz des kritischen Datums optimistisch. „Ein paar Anmeldungen gibt es schon.“ Anmeldungen und Informationen auf der Facebookseite von Hanna Rehm

