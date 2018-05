19:09 Uhr

FuPa: Aindlinger Duo in Top-Elf Lokalsport

Mayr und Wernberger überzeugen.

Jede Woche können die Fans unter www.fupa-schwaben.net, dem Portal für Amateurfußball unserer Zeitung, über die besten Spieler des Spieltags abstimmen. Die Akteure mit den meisten Stimmen schaffen dann den Sprung in die FuPa-Elf der Woche ihrer jeweiligen Liga. Die Top-Elf ist also ein Stimmungsbarometer dafür, welche Spieler am meisten überzeugt haben. Angeführt wird die Top-Elf in dieser Woche von einem Duo des Landesligisten TSV Aindling.

Beim 3:1 gegen den FC Gundelfingen überzeugte vor allem die Defensive. Herausragend waren hier Torhüter Sven Wernberger sowie Innenverteidiger Julian Mayr. Auch in der Bezirksliga Nord hat es ein Defensivakteur des TSV Hollenbach in die Top-Elf geschafft. Beim wichtigen 2:1-Erfolg gegen Glött hielt der Spielertrainer nicht nur seine Abwehr dicht, sondern erzielte auch den Ausgleich zum 1:1.

In der Kreisliga Ost haben es zwei Akteure des TSV Rehling unter die Spieltagsbesten geschafft: Max Reiser und Johannes Kiechl. Überragend agierte Pöttmes’ Spielertrainer Mariusz Suszko, der ebenso nominiert wurde wie Griesbeckerzells Daniel Burger und Affings Stefan Reiter. Die Kreisklasse Aichach wird von vier Wanderfreunden angeführt. Peter Rösele, Frank Lasnig, Torhüter Johannes Jäger und Daniel Kaleja schafften den Sprung unter die Besten zusammen mit Elias Landsbeck (Inchenhofen) und den Gebenhofenern Moritz Piller und Raphael Pavle. (sry-)

