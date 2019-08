vor 18 Min.

FuPa: Drei Aindlinger in der Topelf

Der Ecknacher Spielertrainer Daniel Framberger (rechts) steht schon zum dritten Mal in Folge in der FuPa-Elf der Woche der Bezirksliga Nord.

Der Ecknacher Spielertrainer Daniel Framberger steht zum dritten Mal in der Auswahl

Jede Woche können die Fans unter www.fupa-schwaben.net, dem Portal für Amateurfußball unserer Zeitung, über die besten Spieler des Spieltags abstimmen. Die Akteure mit den meisten Stimmen schaffen dann den Sprung in die FuPa-Elf der Woche ihrer jeweiligen Liga.

Angeführt wird die FuPa-Elf der Woche wie schon am vergangenen Spieltag von den Pipinsrieder Dauerbrennern Pablo Pigl und Christoph Rech. Im Sturm der FCP-Topscorer Pigl, der in dieser Spielzeit bereits zum vierten Mal in der Top-Elf steht. Es ist mittlerweile ein gewohnter Anblick, denn Pigl erzielte in fünf Partien sechs Treffer und bereitete einen weiteren vor. Mit seinen sechs Toren steht er auch in der Torjägerliste der Bayernliga Süd ganz vorne. Der zweite Pipinsrieder im Team ist der Abwehrspieler Rech, der es bereits zum dritten Mal in die Top Elf schaffte. Die zwei Spieler wechselten vor der Saison von Türkgücü München ins Dachauer Hinterland.

Auch wieder mit dabei ist der Ecknacher Spielertrainer Daniel Framberger. Der Mittelfeldmotor konnte bis jetzt in jedem Spiel einen Treffer erzielen. Die Bezirksliga-Nord ist erst drei Spieltage alt und der 29-jährige Spielertrainer steht bereits zum dritten Mal in der Elf der Woche. Trainer wie auch Mannschaft haben damit eine 100-prozentige Erfolgsquote vorzuweisen, denn das Framberger-Team blieb auch im dritten Spiel in Folge ohne Punktverlust.

Auch drei Spieler des TSV Aindling wurden ins Team gewählt. Nach einer guten Partie gegen den Aufsteiger FC Günzburg, konnte dank einer deutlich stabileren Abwehrleistung der lang ersehnte erste Saisonsieg gefeiert werden. Es ist also verständlich, dass der TSV mit zwei Abwehrspielern vertreten ist. Zum einen Mehmet Aktürk, der sein erstes Saisonspiel bestritt. Zum anderen Philipp Harjung, der sogar einen Treffer zum 4:1-Erfolg beisteuern konnte. Der Dritte im Bunde ist der junge Felix Danner. Dem erst 19-Jährigen gelangen zwei Vorlagen und einen Treffer konnte er sogar selbst erzielen.

Mit dieser Leistung avancierte er zum Mann des Spiels und hatte großen Anteil am Heim-Erfolg des TSV Aindling. (mhet)

