FuPa-Elf mit BCA-Trio

Gleich drei Spieler aus Adelzhausen stehen in der Top-Elf des Spieltags.

Jede Woche können die Fans unter www.fupa-schwaben.net, dem Portal für Amateurfußball unserer Zeitung, über die besten Spieler des Spieltags abstimmen. Die Akteure mit den meisten Stimmen schaffen dann den Sprung in die FuPa-Elf der Woche ihrer jeweiligen Liga. Die Top-Elf ist also ein Stimmungsbarometer dafür, welche Spieler am meisten überzeugt haben.

Angeführt wird die Elf von einem Trio des BC Adelzhausen. Beim 2:1-Erfolg über das Topteam des TSV Rain II beendete Adelzhausens Torjäger Dominik Müller seine Torflaute. Mit seinem 29. Saisontreffer erhöhte er auf 2:0. Ebenfalls unter den Spieltagsbesten der Bezirksliga Nord ist Teamkollege Stefan Asam. Auch BCA-Keeper Michael Fottner steht in der Top-Elf. Auch der Ligarivale TSV Hollenbach ist in dieser Woche wieder in der FuPa-Elf der Woche vertreten. Diesmal hat es Doppeltorschütze Werner Meyer geschafft. Der Stürmer leitet beim 3:3 gegen Neuburg nach dem 0:3 zur Pause die Aufholjagd mit seinen Treffern zum 1:2 und 2:2 ein. Zuvor hatte er ein Eigentor fabriziert. In der Kreisliga ist der Meister FC Affing durch Maximilian Lipp vertreten. Der Mittelfeldspieler war beim entscheidenden 3:1-Erfolg der Affinger gegen den BC Aichach besonders fleißig. Der SC Griesbeckerzell hatte ebenfalls Grund zur Freude. Mit dem 4:1 in Untermaxfeld machte das Team die Aufstiegsrelegation perfekt. Überragender Mann war Tobias Wiesmüller, der ein Tor schoss und ein weitere vorbereitete.

In der Kreisklasse Aichach stellen die Wanderfreunde Klingen ein Duo. Beim wichtigen 2:1-Erfolg im Kellerduell beim FC Affing II überzeugten Jonas Altmann und Christoph Knopp. Auch der Kühbacher Jonas Erhard steht unter den Spieltagsbesten. Er traf bei der 2:3-Niederlage in Dasing zum 1:1. Komplettiert wird die Elf von Stotzards Keeper Johannes Kistler. (sry-)

