vor 40 Min.

FuPa: Petersdorfer Torschützen jubeln

Zwei SSV-Spieler führen Top-Elf des Spieltags an. Kinzel zum zehnten Mal dabei

Jede Woche können die Fans unter www.fupa-schwaben.net, dem Portal für Amateurfußball unserer Zeitung, über die besten Spieler des Spieltags abstimmen. Die Akteure mit den meisten Stimmen schaffen dann den Sprung in die FuPa-Elf der Woche ihrer jeweiligen Ligen.

Doppelten Grund zum Jubeln hat in dieser Woche Rains Arif Ekin. Der Mittelfeldspieler verließ durch den Sieg in Fürth mit seinem Team nicht nur das Tabellenende der Regionalliga Bayern, sondern schaffte auch noch den Sprung in die FuPa-Elf des Spieltages. Ekin traf dabei zum 1:1-Ausgleich.

In der Bezirksliga Nord sind die Teams aus dem Wittelsbacher Land in dieser Woche nur wenig vertreten. Den Sprung in die Topelf schafften Daniel Zakari, der mit dem VfL Ecknach beim TSV Aindling mit 4:1 gewann. Zakari sprang für den verletzten Johannes Grimm ein und brachte Ecknach mit seinem Tor zum 0:1 auf die Siegerstraße. Trotz der 1:2-Niederlage des BC Adelzhausen gegen den Konkurrenten FC Günzburg schaffte BCA-Abwehrspieler Jakob Braun den Sprung unter die Spieltagsbesten. Für den 20-Jährigen ist es die erste Nominierung, vielleicht ein kleiner Trost.

In der Kreisliga Ost führt ein Trio des BC Aichach die Topelf an. Torjäger und Doppelpacker Marcus Wehren steht ebenso unter den Spieltagsbesten wie Sturmpartner Max Schmuttermair und Mittelfeldflitzer Bashar Broo. Jubel auch beim SSV Alsmoos-Petersdorf nach dem 2:1-Erfolg gegen den TSV Pöttmes. Belohnt wurden die Torschützen Michael Braunmüller und Daniel Ungelenke mit einer Nominierung für die Top-Elf. Komplettiert wird die Elf von Griesbeckerzells Verteidiger Daniel Burger. In der Kreisklasse Neuburg zeichneten sich der Echsheimer Doppeltorschütze Alexander Müller sowie Abwehrspieler Michael Buchhart aus. In der Aichacher Kreisklasse steht mit Oberbernbachs Arsim Kadiroli ebenfalls ein Doppeltorschütze. Unterstützt wird er von Teamkollege Daniel Schimpf. Auch vom FC Gundelsdorf stehen zwei Spieler in der Top-Elf. Co-Trainer Sebastian Slupik und Torjäger Thomas Nöbel überzeugten beim Sieg gegen Ottmaring. Komplettiert wird die Elf von Inchenhofens Manuel Schrittenlocher.

In der A-Klasse Aichach dominiert der TSV Schiltberg. Mit Torhüter Lukas Koppold, Simon Schneider, Lukas Ziegenaus und Spielertrainer Dominik Bichler schafften gleich vier Spieler des Aufsteigers den Sprung in die Top-Elf. Dazu kommen die Igenhauser Woldemar Klein und Ovidiu Mihai sowie der Pöttmeser Dominik Thomay und der Klingener Moritz Aidelsbuger. In der Oststaffel wurde Obergriesbachs Torjäger Sebastian Kinzel bereits zum zehnten Mal nominiert. Dominiert wird das Team aber von vier Mühlhausern: Daniel Becker, Timo Schuhbach, Johannes Barl und Florian Haug. Hinzu kommt Gebenhofens Thomas Schaich. (sry-)

