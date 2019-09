vor 17 Min.

FuPa: Wehren-Brüder nicht zu stoppen

Aichachs Milan Gajic (rechts) lässt seinen Teamkollegen Tobias Wehren hochleben. Zu Recht, denn der Neuzugang steht in der Top-Elf des Spieltages.

Der BC Aichach führt die Top-Elf der Woche an. Bezirksliga-Stürmer überzeugen

Von Martin Hetzer

Jede Woche können die Fans unter www.fupa-schwaben.net, dem Portal für Amateurfußball unserer Zeitung, über die besten Spieler des Spieltags abstimmen. Die Akteure mit den meisten Stimmen schaffen dann den Sprung in die FuPa-Elf der Woche ihrer jeweiligen Ligen.

In der Bayernliga Süd schafften es drei Spieler des FC Pipinsried in die Top-Elf. Allen voran Dauerbrenner Christoph Rech, für den Verteidiger ist es bereits die achte Nominierung. Beim 3:1-Sieg des FCP gegen den FC Ismaning zeigte er wieder eine sehr starke Leistung. Rech wechselte vor der Saison von Türkgücü München ins Dachauer Hinterland. Im Mittelfeld schaffte es Daniel Leugner ins Team der Woche. Für Leugner, der gegen den FCI einen Treffer erzielte und einen weiteren vorbereitete, ist es die erste Nominierung. Auch bemerkenswert: Er kam erst zur Halbzeit ins Spiel.

In der Bezirksliga Nord gelang es dieses Mal vier Spielern aus dem Landkreisnorden, in die Top-Elf zu kommen. Angeführt wird die Elf von einem Adelzhauser Duo. Im Mittelfeld Maximilian Ettner, der abermals eine souveräne Leistung zeigte. Der zweite im Bunde ist Goalgetter Dominik Müller, der nach seiner Rotsperre damit weiter machte, wo er aufgehört hatte, und zwar Tore schießen. Beim 5:0-Sieg gegen den TSV Rain II erzielte der Mann des Spiels vier Treffer. Mit elf Toren aus nur sieben Spielen führt er außerdem die Torjägerliste der Bezirksliga Nord an. Auch ins Team geschafft hat es ein weiterer Stürmer. Patrick Högg vom FC Hollenbach konnte im Spiel gegen den TSV Nördlingen II mit zwei Treffern glänzen. Für den 19-Jährigen ist es die erste Nominierung. Des Weiteren geschafft hat es ein Mittelfeldspieler des VFL Ecknach. Michael Eibel avancierte im Spiel gegen den SC Altenmünster zum Matchwinner. Dem 26-Jährigen gelang ein Tor, zudem bereitete er zwei weitere Treffer vor.

In der Kreisliga Ost gelang sechs Spielern der Sprung ins Team. Allen voran der Aichacher Vierfach-Torschütze Marcus Wehren, der eine extrem beachtliche Quote vorzuweisen hat. Dem 22-Jährigen gelangen in sechs Spielen bereits 18 Tore. Zudem mit im Team sind Bruder Tobias Wehren und Abwehrspieler Christian Kapl. Des Weiteren nominiert wurden Lukas Ziegler (TSV Pöttmes), Benedikt Amler und Kajetan Schaffer (beide SSV Alsmoos).

In der Kreisklasse Aichach sind es sieben Spieler aus dem Landkreisnorden. Christian Seidel, Magnus Haberl (beide TSV Kühbach), Marcel Schablas, Luca Ostermeier (beide TSV Inchenhofen), Fadel Afoda (SC Oberbernbach), Fabian Forster (FC Gundelsdorf) und Torwart Maximilian Manhard (FC Affing), der den ersten Dreier beim 2:0-Erfolg in Rehling festhielt.

