01.10.2018

Fünf Siege auf einen Streich! Lokalsport

Alle Teams aus dem nördlichen Landkreis gewinnen an diesem Wochenende ihre Spiele – Premiere. Nach der Überraschung durch den FC Affing in Gersthofen ziehen auch Hollenbach, Ecknach und Adelzhausen nach

Aichach-Friedberg Was für ein Wochenende für die Mannschaften aus dem nördlichen Landkreis! Alle fünf Bezirksligateams haben ihre Spiele teils deutlich gewonnen – eine Saisonpremiere.

Adelzhausen – Bubesheim 2:0 Nicht nur die herbstliche Sonne strahlte am Römerweg in Adelzhausen. 2:0 stand es nach dem Schlusspfiff. Gästetorhüter Johannes Kircher sah einen nicht unverdienten Erfolg der Heimelf: „Denn wir haben wieder einmal zu leichte Gegentreffer kassiert und waren vorne einfach zu harmlos“, so der Bubesheimer, die ohne ihren kurzfristig erkrankten Spielertrainer Marvin Länge antreten mussten. Für den Tabellendritten war dies natürlich eine enorme Schwächung im Spiel nach vorne. BCA-Coach Peter-Steffen Eggle schaute dann nach dem Heimsieg nicht nur auf das Ergebnis, sondern blickte bereits nach vorne: „Nun müssen wir in Thannhausen nachlegen, sonst ist dieser Sieg nicht viel wert.“ Dennoch hatte er auch lobende Worte für den Auftritt seiner Elf. „Wir sind sehr kompakt gestanden und haben nur wenig zu gelassen.“ Allerdings hätte sich Eggle den Führungstreffer schon früher gewünscht. „Chancen waren da, aber wir waren da zu zögerlich“, beklagte er vor dem Wechsel die nötige Bissigkeit beim Abschluss. Nach dem Wechsel nahm die Partie noch mehr Fahrt auf. Das lag vor allem an der Heimelf. Mario Lacic konnte nach einen Diagonalball Stefan Asam nur noch mit der Notbremse am Abschluss hindern – Rot lautete die Bestrafung und Freistoß für die Heimelf. Dominik Müller hatte sein Visier aber noch nicht scharf gestellt. Dann aber jubelte die Heimelf. Michael Albustin, der feine Balltreter des BCA, zirkelte einen Freistoß von der Außenbahn in den Strafraum. Der aufgerückte Innenverteidiger Wolfgang Klar lauerte am langen Pfosten und drückte den Ball gegen die Laufrichtung von Torhüter Kircher zur 1:0-Führung ins Tor. Im Gegenzug fast der Ausgleich, aber Torhüter Fottner verkürzte den Winkel gegen den einschussbereiten Torjäger Hakan Polat. Ein weiterer Freistoß von Ballstreichler Albustin sorgte für die Entscheidung: Lichtenstern verlängerte per Kopf und Torjäger Müller drosch das Spielgerät zum 2:0-Endstand ins Bubesheimer Tor. (r.r)

BC Adelzhausen Fottner, Albustin, Klar, Braun, Grimmer (76. Götz), Eggle (64. Ettner), Schuch, Asam, Lichtenstern, Mahl, Müller.

Tore 1:0 Klar (69.), 2:0 Müller (90.) Schiedsrichter Patrick Meixner (Augsburg) Zuschauer 100.

Hollenbach – Donaumünster 6:1

Einen Befreiungsschlag allererster Güte landete gestern der TSV Hollenbach beim 6:1-Heimsieg über den SV Donaumünster-Erlingshofen. In Torlaune präsentierten sich dabei Werner Meyer (3) und Alexander Mayr (2). Der Gast hatte durch Jürgen Sorg zwar die erste Gelegenheit des Spiels (3.), in den restlichen 87 Minuten jedoch in jeder Hinsicht das Nachsehen. Alex Mayr köpfelte, nachdem Gästetorhüter Florian Baierl zu zögerlich beim Herauslaufen agierte, das 1:0 (31.), Meissner doppelte nach toller Ballannahme noch vor dem Seitenwechsel zum 2:0 nach (42.). Beide Male hatte zuvor Dominik Stark präzise geflankt. Per Foulelfmeter – Philipp Sturm hatte Simon Ruisinger gefoult, wofür der die Gelb-Rote Karte erhielt – erhöhte Meyer auf 3:0 (54.). Andreas Funk brachte den Gast zwar nach einer der wenigen Unaufmerksamkeiten in der TSV-Hintermannschaft auf 1:3 heran (58.), doch neun Minuten später stellte Meyer mit dem Treffer zum 4:1 den alten Abstand wieder her. Damit war die Messe gelesen. Mayr, von Meyer auf die Reise geschickt, traf nach schnellem Antritt zum 5:1 (82.), ehe Vorlagengeber Meyer mit seinem dritten Streich in der Schlussminute per Kopfball auf Flanke des eingewechselten Ricardo Anzano das halbe Dutzend voll machte. (mika)

TSV Hollenbach Tinni, Kaltenstadler (78. Martin Aechter), Adrianowytsch, Stark, Simon Ruisinger, Jakob, Meyer, Greifenegger (73. Reggel), Meissner, Samuel Fischer (73. Anzano), Mayr.

Tore 1:0 Mayr (31.), 2:0 Meissner (42.), 3:0 Meyer (54./FE), 3:1 Funk (58.), 4:1 Meyer (67.), 5:1 Mayr (82.), 6:1 Meyer (89.). Gelb-Rote Karte Sturm (SV/54.). Schiedsrichter Segmüller (Altenmuhr) Zuschauer 130.

Ecknach – Nördlingen II 5:2

Einen auch in dieser Höhe verdienten 5:2-Sieg hat der VfL Ecknach gegen den TSV Nördlingen II eingefahren. Dass der Erfolg zwischendurch noch mal in Gefahr geriet, lag an der fahrlässigen Chancenverwertung der Gastgeber. Der VfL stellte die Gästeabwehr schon nach drei Minuten vor enorme Probleme. Daniel Zakari schickte Michael Eibel über links und der spielte den Ball direkt quer in den Strafraum. Dort sorgte Christoph Jung mit links für die frühe Führung. Nach 20 Minuten hätte das Spiel entschieden sein müssen, ohne dass die Hausherren jede Chance verwertet hätten. In der 31. Minute erhöhte Zakari zum überfälligen 2:0. Nördlingen fand bis zur 45 Minute nicht statt. Unmittelbar vor dem Pausentee erlief Matus Mozol aber einen langen Ball und hob ihn über den verdutzten Keeper Hannes Helfer hinweg in die Maschen. Nach der Pause verflachte das Geschehen zunächst etwas. In der 59. Minute dann die eiskalte Dusche für Ecknach – Michael Meir glich aus. Jetzt drohte das Spiel komplett zu kippen. Aber die Framberger-Elf fing sich wieder. Angetrieben vom starken Eibel rollte Angriff um Angriff auf das Gästetor. In der 73. sollte einer davon die Erlösung bringen. Bashar Broos scharfe, halbhohe Hereingabe jagte Eibel volley unter die Latte. Ecknach machte jetzt den Deckel drauf. Eibel spitzelte den Ball zum eingewechselten Moritz Piller, der ohne Mühe auf 4:2 erhöhte. Den Schlusspunkt setzte der ebenfalls eingewechselte Lukas Wagner mit einem Schlenzer aus 18 Metern in den Winkel. (AN)

VfL Ecknach Helfer, Ettinger, Huber, Grimm, Glas, Plesner, Framberger, Zakari (86. Lukas Wagner), Broo (74. Piller), Eibel, Jung (88. Jusczak)

Tore 1:0 Jung (3.), 2:0 Zakari (31.), 2:1 Mozol (45.), 2:2 Meir (59.), 3:2 Eibel (73), 4:2 Piller (87.), 5:2 Wagner (89.) Zuschauer 153

Gersthofen – Affing 2:3

Ausgerechnet Aufsteiger und Nachbar FC Affing beendete mit einem 3:2-Sieg die Gersthofer Serie von neun Spielen ohne Niederlage (wir berichten). Für einige Gersthofer war es dennoch ein schöner Freitagabend: Roman Artes, Abdu Al-Jaheh, Ronny Roth, Maximilian Lipp und Danny Dörr spielen beim FCA. Der TSV begann furios. Doch die Anfangseuphorie verpuffte und der FC Affing verteidigte mit einem Fünfer-Abwehrriegel, der den TSV wieder einmal vor unlösbare Probleme stellte. Es kam, wie es kommen musste. Nach einem Freistoß von Maximilian Merwald übersah die Gersthofer Abwehr den kleinen Haci Ay, der am langen Pfosten völlig blank stand (37.). In der zweiten Halbzeit waren nur 66 Sekunden gespielt und es stand 0:2. Nino Kindermann hatte abgestaubt. Der Anschlusstreffer gelang Spielertrainer Florian Fischer, als er einen Freistoß von Kine einköpfte (57.). Nur drei Minuten später schickte Ronny Roth dann Ay, der aus abseitsverdächtiger Position das Leder in den Winkel hämmerte (60.). Falsch lag Schiedsrichter Marco Blösch beim Foulelfmeter, über den sich sogar die Gersthofer Zuschauer wunderten. Rudi Kine verwandelte zum 2:3 (71.). Jetzt warf der TSV nochmals alles nach vorne, doch Affing verteidigte die Führung und auch ein allerletzter Freistoß von Kine verfehlte sein Ziel. (oli)

FC Affing Scherer, Piller (62. Sturz), Kalkan, Krebs, Lipp, Reiter, Ay (75. Dörr), Merwald, Roth, Kindermann, Jusufovic.

Tore 0:1 Ay (37.), 0:2 Kindermann (47.), 1:2 Fischer (57.), 1:3 Ay (60.), 2:3 Kine (Foulelfmeter/71.) Zuschauer 183.

