21.04.2018

Für Ehekirchen geht’s um nichts mehr, für den BCA schon Lokalsport

Adelzhausen braucht noch ein paar Zähler, um den Klassenerhalt unter Dach und Fach zu bringen

Ein Auswärtsderby steht dem BC Adelzhausen am Sonntagnachmittag bevor, wenn er ab 15 Uhr beim FC Ehekirchen gastiert. Ehekirchen kann die Saison bereits ausklingen lassen – sowohl nach vorne als auch nach hinten ist der Abstand zu groß auf die entscheidenden Plätze. Beim BCA dagegen würde man auch schon gerne einen Haken hinter die laufende Saison machen, doch mit 32 Punkten ist der Verein noch nicht aus dem Schneider und muss die noch fehlenden Zähler für den Klassenerhalt in der Bezirksliga einfahren.

Zufrieden war man beim BCA vergangene Woche mit dem 1:1 in Bubesheim. Das Ergebnis war dabei der Lohn einer engagierten Leistung, gepaart mit einem bärenstarken Torwart Michael Fottner und viel Glück. Die defensive, auf Konter ausgelegte Taktik der Eggle-Elf ging dabei 60 Minuten voll auf, doch danach schwanden die Kräfte und Bubesheim erspielte sich eine Torchance nach der anderen.

„Ich glaube, das Spiel war ganz wichtig für uns zu sehen, woran wir wieder verstärkt arbeiten müssen und wo wir wieder hinkommen müssen Woche für Woche“, sagt Abteilungsleiter Jürgen Dumbs. Positiv sei die Laufbereitschaft und taktische Disziplin der Truppe gewesen. Geredet wurde aber auch über mögliche Gründe, warum man Bubesheim in der Schlussphase kaum mehr vom eigenen Tor weghalten konnte. „Da haben wir keinen Druck mehr auf den Spieler mit dem Ball bekommen und Bubesheim hat es natürlich stark gemacht“, analysiert Coach Peter Eggle. In Ehekirchen wartet auf den BCA nun ein heimstarker Gegner, der mit Fabian Scharbatke und Simon Schmaus wohl über das beste Sturmduo der Liga verfügt. Auch wenn beim FC einige Akteure verletzt oder gesperrt sind, ist die Mannschaft jederzeit in der Lage, jedes Team der Liga zu schlagen, gerade auf dem heimischen kompakten Spielfeld. „Ich glaube, wir sind jetzt einfach mal wieder dran, ein Spiel zu gewinnen und den Klassenerhalt unter Dach und Fach zu bringen“, ist Eggle zuversichtlich für die Partie. Personell kann er vermutlich wieder auf Michael Albustin zurückgreifen, dafür wird wohl Adrian Postolica nicht zur Verfügung stehen. (jüd)

