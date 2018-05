vor 39 Min.

Für Zell wird’s eng Lokalsport

TSV Gersthofen gewinnt zwar 2:1 gegen Aufkirchen, aber Erkheim schwächelt.

Der TSV Gersthofen hat sich durch den 2:1-Erfolg gegen den SC Aufkirchen eine gute Ausgangsposition für das Relegationsrückspiel am Sonntag geschaffen und darf weiter vom Landesliga-Aufstieg träumen. Das dürfte auch den SC Griesbeckerzell freuen, allerdings ist die Hoffnung auf ein weiteres Relegationsspiel beim SCG gesunken. Denn der zweite schwäbische Vertreter, der TV Erkheim, unterlag im Hinspiel der Landesliga-Relegation zuhause dem FC Moosinning mit 0:5 und bräuchte im Rückspiel schon ein kleines Fußball-Wunder.

In Gersthofen ist die Welt dagegen in Ordnung, auch wenn es gegen die Gäste aus Mittelfranken nicht gerade gut losging. In der 27. Minute ging Aufkirchen durch Tobias Babel in Führung. Der TSV, der zuvor mit zwei souveränen Auftritten den TSV Aindling in die Bezirksliga geschossen hatte, musste den Schock erst einmal verdauen. Torhüter Michael Finkert hielt sein Team mit einer tollen Parade im Spiel. Auch die defensivstarken Gersthofer wurden nun offensiv besser, doch bis zur Halbzeitpause passierte nichts mehr.

TSV-Coach Gerhard Hildmann musste in der Kabine die richtigen Worte gefunden haben, denn seine Mannen kamen mit viel Schwung aus der Kabine. Im Gegensatz zu den Gästen, die plötzlich nervös wirkten und sich das Leben selber schwer machten. Und dann drehten die Hausherren so richtig auf. Nach einem langen Ball von Kapitän Mark Huckle war Ferkan Secgin auf und davon und erzielte den Ausgleich. Damit nicht genug – keine Minute später verlud Secgin seinen Gegenspieler und bediente Stefan Schnurrer, der nur noch einschieben musste. Jetzt lief es beim TSV. Einziges Manko war die Chancenverwertung, weshalb am Sonntag noch alles für die Mittelfranken drin ist.

Fast nichts mehr drin ist dagegen für den TV Erkheim. Die Allgäuer unterlagen dem FC Moosinning mit 0:5 und haben im Rückspiel kaum noch eine Chance den Landesligaaufstieg zu schaffen. In der Runde zuvor hatte Erkheim den SV Raisting in die Bezirksliga geschossen. Ein Scheitern der Erkheimer wäre das Aus für die Bezirksliga-Träume des SC Griesbeckerzell. (AN)

