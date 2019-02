Fundament für Sieg liegt vor Halbzeitpause

04.02.2019

Aktivposten für Aichach in Königsbrunn: Lara Leis (am Ball) machte sieben Tore für das TSV-Team.

Frauen des TSV Aichach gewinnen klar in Königsbrunn und bleiben vorn

TSV Schwabmünchen und TSV Aichach: Diese beiden Teams drücken der Bezirksoberliga der Handballerinnen in der Saison 2018/19 ihren Stempel auf, sie machen die Plätze eins und zwei unter sich aus. Die Aichacherinnen bleiben in diesem Rennen, nachdem sie am Samstag in Königsbrunn mit 29:20 Toren erfolgreich gewesen waren.

„Das war eher eines unserer schwächeren Spiele“, kommentierte Trainer Martin Fischer den Auswärtssieg: „Es lief nicht alles rund. Wir haben gerade personelle Verschiebungen. Den Grundstein haben wir in der ersten Halbzeit gelegt.“ Zur Pause lagen die Gäste mit 18:9 in Front. Dennoch: Ins Spiel hatten sich zu viele technische Fehler eingeschlichen, außerdem bot der Umgang mit den Torchancen Anlass zur Kritik. Die Namen von Iris Kronthaler und Iva Vlahinic waren zwar auf dem Spielberichtsbogen zu lesen, doch zum Einsatz kamen die beiden diesmal nicht, weil sie leicht angeschlagen waren.

Bereits in der Anfangsphase sah sich Fischer veranlasst, mit einem Time-out die Begegnung für 60 Sekunden zu unterbrechen. Da führte der TSV mit 5:3. Diese Pause wirkte sich augenscheinlich positiv aus auf das Aichacher Spiel. „Jetzt kamen zehn, zwölf Minuten, die waren wirklich gut“, freute sich der Coach. Der Aufschwung spiegelte sich auch am Ergebnis wider. Doch nach dem 12:3 fielen seine Leute wieder ins alte Muster zurück: „Der Wille war da, aber der letzte Pass, der letzte Wurf war nicht so zielführend.“ Dennoch kam der Erfolg nie in Gefahr, nicht zuletzt auch deshalb, weil der BHC Königsbrunn 09 nur neun Spielerinnen aufgeboten hatte. Im Aichacher Kader tauchte erstmalig Kathleen Halfter auf, eine neue Torhüterin, die vor einigen Wochen zum Team gestoßen ist und am Samstag einige Minute BOL-Luft zwischen den Pfosten schnuppern durfte.

Geleitet wurde die Partie nur von einem Schiedsrichter. Holger Winselmann hatte als Solist eine vergleichsweise einfache Aufgabe zu lösen. Kurz vor Weihnachten endete sein Engagement als Trainer der Friedberger Handballerinnen. Winselmann gehörte früher zu den ganz Großen in diesem Sport, er kam auf über 200 Länderspiele, erst für die DDR und danach im Trikot der gesamtdeutschen Mannschaft. (jeb)

BHC Königsbrunn 09 Dana Zeitlhofer (3), Luise Schlegel, Leonie Pfahl (1), Alessandra Echter, Lisa Pribil, Paulina Herko (1), Miriam Steinmetz (5), Annina Müller, Ricarda Echter (10/5)

TSV Aichach Silke Arnold, Kathleen Halfter, Iris Kronthaler, Sevde Seker (2), Annika Weise (1), Tini Wonnenberg (7/1), Johanna Fackler (1), Anna Euba (2), Marleen Bscheider (3), Iva Vlahinic, Katrin Storr (2), Lara Leis (7), Magdalena Rappel (4)

Siebenmeter 5:2 Zeitstrafen 2:1

