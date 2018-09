vor 34 Min.

Fupa: Affinger Duo führt Top-Elf an Lokalsport

In der A-Klasse dominiert der TSV Aindling II. Aichacher Doppeltorschütze ebenfalls unter Spieltagsbesten

Aichach-Friedberg Jede Woche können die Fans unter www.fupa-schwaben.net, dem Portal für Amateurfußball unserer Zeitung, über die besten Spieler des Spieltags abstimmen. Die Akteure mit den meisten Stimmen schaffen dann den Sprung in die Fupa-Elf der Woche ihrer jeweiligen Liga. Die Top-Elf ist also ein Stimmungsbarometer dafür, welche Spieler am meisten überzeugt haben.

Angeführt wird die Top-Elf in dieser Woche von einem Duo des FC Affing. In der Bezirksligapartie gegen den Mitaufsteiger SV Holzkirchen war FCA-Spielertrainer Marc-Abdu Al-Jajeh der überragende Akteur auf dem Platz. Beim 3:1-Erfolg erzielte er den Führungstreffer selbst und legte auch noch die beiden weiteren Affinger Treffer mustergültig vor. Einer der Profiteure von Al-Jajehs Vorlagen war Abwehrspieler Patric Palatin, der nach einem Standard das wichtige 2:1 erzielte. Das war aber nicht irgendein Treffer, sondern einer der Marke Tor des Monats. Die Flanke nahm Palatin mit der Brust an, ließ sich nach hinten fallen und schoss den Ball per Fallrückzieher ins Tor.

Ein Traumtor war es bei Petersdorfs Torjäger Stefan Simonovic diesmal nicht, dafür war der 28-Jährige beim 3:1-Erfolg in Rehling erneut erfolgreich. Für den Serben war es bereits Saisontreffer Nummer zehn. Ein Tor mehr erzielte Aichachs Marcus Wehren. Der Torjäger war beim 2:1-Erfolg über den TSV Pöttmes der Matchwinner und verdiente sich so seine Nominierung für die Top-Elf des Spieltages.

Die Elf der Spieltagsbesten in der Kreisklasse Aichach wird von einem Dasinger Duo angeführt. Der Spitzenreiter wahrte beim 6:0-Erfolg beim SV Steingriff seine weiße Weste und überzeugte auf ganzer Linie. Besonders Doppeltorschütze Jörg Marquart sowie Abwehrspieler Christian Fischer stachen aus der starken Dasinger Mannschaft heraus. 6:0 siegte auch der FC Affing II gegen die Wanderfreunde Klingen. Florian Süß traf in dieser Partie doppelt und schaffte den Sprung unter die Spieltagsbesten. Nur einen Treffer erzielte Gundelsdorf Sebastian Slupik. Dafür war es der entscheidende in der Partie beim SC Oberbernbach. Im Duell der Verfolger sorgte der FCG-Co-Trainer mit seinem Treffer in der 81. Minute für die Entscheidung zugunsten der Gundelsdorfer.

Die A-Klasse Aichach wird in dieser Woche vom TSV Aindling II dominiert. Nach dem 6:0 über den BC Aresing II stehen gleich vier Spieler in der Fupa-Elf des Spieltages. Darunter befinden sich Doppeltorschütze Markus Kurz, die Abwehrspieler Simon Schön und Julian Wittmann sowie Stürmer Markus Bader, der ebenfalls erfolgreich war. Auch der Tabellenzweite SV Obergriesbach ist mehrfach vertreten. Erstmals den Sprung unter die Spieltagsbesten schaffte der spielende Abteilungsleiter Michael Nodl-bichler. Der hatte aber auch Pech. Er blieb im Rasen hängen und musste mit einer Knieverletzung mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden.

Während es für Nodlbichler die erste Nominierung war, steht Spielertrainer Sebastian Kinzel auch im sechsten Spiel in der Top-Elf. Beim 3:0-Erfolg bei der SG Mauerbach erzielte der Torjäger alle Treffer und sorgte für den sechsten Sieg. Komplettiert wird die Elf von Laimerings Keeper Robert Schmidberger, der mit seinem Team gegen Sielenbach 4:1 gewann. (sry-)

