Fußball-A-Klassen: Die DJK Stotzard demonstriert ihre Stärke

Plus 4:1-Heimsieg über den TSV Dasing II. Baar kassiert zuhause gegen Weilach ein halbes Dutzend an Treffern. Der zweiten Garnitur des TSV Aindling genügt ein Tor zum Sieg im Spitzenspiel gegen Obergriesbach.

Im Spitzenspiel der Fußball A-Klasse Augsburg Ost behielt der TSV Aindling mit seiner zweiten Garnitur mit 1:0 die Oberhand gegen Obergriesbach. Erneut in einer starken Verfassung präsentierte sich die DJK Stotzard.