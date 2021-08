Fußball-A-Klassen

19:31 Uhr

Hattrick von Sebastian Kinzel reicht Obergriesbach nicht

Der passt ins Eck: Andre Kölz trifft für die Wanderfreunde Klingen im Spiel gegen Baar in der A-Klasse Aichach.

Plus Laimering dreht 0:3-Rückstand in der A-Ost gegen den SVO in 4:3-Heimsieg. Sielenbach gewinnt zweistellig gegen Oberbernbach und Aindling II siegt hoch.

Von Reinhold Rummel

Volles Programm in den beiden Fußball-A-Klassen mit Teams aus dem nördlichen Teil des Wittelsbacher Landes.

