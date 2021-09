Laimering-Rieden findet seinen Meister

Plus Das Team zwei des TSV Aindling setzt sich gegen den FC mit 3:1 Toren durch und steht auf Platz eins. Stotzard kennt keine Gnade mit Wulfertshausen II und gewinnt mit 7:2.

Nun hat es auch den FC Laimering-Rieden erwischt. Die Mittermaier-Elf unterlag am achten Spieltag der A-Klasse Ost erstmals. Mit 3:1 siegte der TSV Aindling II im Spitzenspiel und schob sich damit auf Platz eins.