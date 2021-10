Fußball-A-Klassen

22.10.2021

Nun hat es auch den TSV Schiltberg erwischt

Garant für den Heimsieg des TSV Dasing II im Kellerderby in der A-Klasse: Der routinierte Schlussmann Alexander Zerle, der mit seinen Paraden die Gästestürmer beinahe zur Verzweiflung brachte.

Plus Der TSV, bislang ungeschlagen Tabellenführer der Aichacher Gruppe, kassiert die erste Niederlage in dieser Saison. Die fällt beim 0:4 in Schrobenhausen gleich deutlich aus.

Von Reinhold Rummel

Oberbernbach II – Mühlhausen 1:1

Von einem guten A-Klassenspiel berichtete Max Schmid vom SCO: „Die Partie war sehr ausgeglichen.“ Für die Heimelf traf Tsenko Pavlov bereits nach fünf Minuten mit einem Distanzschuss zur Führung. „Dann haben wir leider den zweiten Treffer verpasst“, so Schmid. Bis kurz vor dem Spielende konnte man den knappen Vorsprung halten, dann aber erzielte Niklas Sandmeir nach einen schnellen Konter doch noch den Ausgleich.

