Fußball: Aindling und Co. - Höhepunkte des Spieltags

Plus Gegen den Aufsteiger FC Mertingen holt der mit Tempofußball noch einen Punkt. Der Ausfall von wichtigen Spielern lässt sich aber nicht immer kompensieren.

Mertingen klingt so ähnlich wie Meitingen – und natürlich auch umgekehrt. Lediglich in einem Buchstaben unterscheiden sich die beiden Ortsnamen. Dass auch zwischen den Fußballern aus Mertingen und Meitingen gewisse Parallelen bestehen, das konnte man in Aindling sehen, als die Kicker aus Mertingen hohes Tempo und geschickte Kombinationen zeigten, ähnlich wie Meitingen vor einigen Wochen. Darum waren die Gäste auch in der Lage, beim 1:1 einen Punkt mitzunehmen.

„Die geistige Frische war in der ersten Halbzeit nicht da“, sagte TSV-Trainer Roland Bahl zu Begründung für die Dominanz des Aufsteigers vor der Pause. Die Erkenntnis nach den 90 Minuten erscheint nicht neu: Nur wenn es den Aindlingern gelingt, von der ersten Minute an alle Kräfte zu mobilisieren, können sie Punkte sammeln. Sieben Ersatzspieler nahmen diesmal auf der Bank Platz, der Konkurrenzkampf ist somit in vollem Gange. Erstmalig kam Jan Plesner zum Einsatz, der vergangene Saison noch in Ecknacher Diensten stand.

„Heute hab’ ich Verstärkung mitgebracht“, meinte Christian Adrianowytsch schmunzelnd und hielt nach dem 1:1 in Affing seinen Sohn auf den Armen. Der ist natürlich noch zu klein, um dieses Remis beim Nachbarn einordnen zu können, doch mit seinem Lächeln brachte der Sohnemann zum Ausdruck, dass er sich wohl fühlte beim verletzten Spielertrainer. Der richtete den Blick gleich auf Sonntag, wenn die Fußballer des TSV Gersthofen, die sich zuletzt mit einem 0:2 daheim gegen Günzburg blamierten, zum TSV Hollenbach fahren: „Die haben sicher einiges gutzumachen.“ Seine Truppe beweist seit Wochen, dass sie punkten kann, wenngleich wichtige Leute fehlen.

20 Bilder Jubel und lange Gesichter: Die besten des Spieltags Bild: Willi Baudrexl

Warum Adelzhausen und Ecknach leer ausgehen

Es gehört zum Alltag einer jeden Fußballmannschaft, dass mehr oder weniger viele Kräfte nicht parat stehen. Am besten ist es in dieser Lage, wenn man kein großes Lamento anstimmt. Irgendwann freilich lässt sich dieser Aderlass nicht mehr kompensieren. Eine Erfahrung, die der VfL Ecknach bei der 1:3-Niederlage in Stätzling machte. Christoph Jung stand den Gästen ebenso wenig zur Verfügung wie Spielertrainer Daniel Framberger, Torhüter Hannes Helfer und Philipp Elbl. Dazu kam, dass Stätzling nach vier Siegen in Serie in der Spitzengruppe der Bezirksliga angekommen ist. Den Platz in dieser Region hat der FC Affing verteidigt. Vielleicht hätte es gegen Hollenbach mit dem ersehnten „Dreier“ geklappt, wäre auch Tobias Jorsch mit von der Partie gewesen. Eine Knöchelverletzung aus der vergangenen Runde verhindert nach wie vor den Einsatz des Spielertrainers, der diesmal Noah Scherer anstelle von Nicolas Köpper zwischen die Pfosten stellte. Beide Keeper befinden sich auf einem ähnlichen Niveau und werden sich daher wohl noch öfter abwechseln. Abteilungsleiter Markus Berchtenbreiter befürchtet, dass Jorsch in der Vorrunde nicht mehr auf dem Platz auftauchen wird; das will er aber nicht überbewerten: „Wir haben einen großen Kader.“

Wenn ohnehin schon Zittern angesagt ist, dann schmerzt das Fehlen von herausragenden Spielern umso mehr. Der BC Adelzhausen muss auch am Freitag in Aindling noch mal ohne den gesperrten Dominik Müller auskommen. Die Diskussion darüber, ob der BCA mit dem Torjäger beim SC Altenmünster, der sich mit einem 3:0 behauptete, nicht als Verlierer vom Platz gegangen wäre, ist müßig. Unstrittig aber dürfte sein, dass ein Mann, der seit Jahren beinahe auf eine Quote von einem Treffer pro Partie kommt, durch seine Sperre eine Lücke hinterlässt, die sich durchaus auf die Ergebnisse auswirken kann.

Zweifacher Torschütze für den TSV Dasing im Aufwärtsspiel bei der TSG Untermaxfeld - Kaan Ayyildiz, der maßgeblich zum ersten Sieg in der Kreisliga beitrug. Bild: Reinhold Rummel

Fussball-Nachlese: Die Tops & Flops des Spieltages

Spieler des Spieltags Das ist in dieser Woche Dasings Doppeltorschütze Kaan Ayyildiz. Der 21-Jährige besorgte das wichtige 1:0 in Untermaxfeld und machte auch mit dem 3:0 den deckel auf den ersten Dreier in der Kreisliga drauf. Nebenbei war Ayyildiz ein ständiger Unruheherd in diesem Duell der Aufsteiger. Für den Angreifer war es der dritte Treffer im dritten Spiel. Nach dem ersten Dreier nach dem Aufstieg können die Dasinger erst einmal durchatmen.

Pechvogel des Spieltags Das ist in dieser Woche Affings Stefan Reiter. Zunächst hatte der Mittelfeldspieler Pech, als er nur die latte traf. In Halbzeit zwei kam es dann noch schlimmer für den 23-Jährigen. Nach einem Foul an Hollenbachs Angelo Jakob gab es die Ampelkarte. kein rüdes Foul, aber unnötig, was auch FCA-Coach Tobias Jorsch so empfand. Eine halbe Stunde musste der FCA dann in Unterzahl überstehen. Positiv für Reiter: Am Ende blieb es beim 1:1 im Lokalderby

Torjäger des Spieltags Die Torjäger waren in dieser Woche eher verhalten was das Toreschießen anbelangte. Mehr als zwei Treffer brachte keine Spieler aus dem Landkreisnorden zustande. Neben Ayyildiz waren doppelt erfolgreich: Mathias Englhart (FC Gundelsdorf), Arsim Kadirolli (SC Oberbernbach), Sebastian Kinzel (SV Obergriesbach), Marcus Klein (DJK Gebenhofen).

Serien Der Regionalliga-Absteiger FC Pipinsried ist in der Bayernliga Süd nach wie vor ungeschlagen. Von möglichen 27 Punkten holte die Mannschaft aus dem Dachauer Hinterland 23 Zähler und steht an der Tabellenspitze. Eine kleine Serie von drei Spielen ohne Niederlage hat der FC Affing nun vorzuweisen. Gleiches gilt für den Lokalrivalen TSV Aindling. Der SC Griesbeckerzell musste in dieser Saison beim 1:1 gegen Petersdorf erstmals Punkte abgeben, eroberte aber dennoch die Tabellenspitze. Den ersten Dreier nach dem Aufstieg fuhr der TSV Dasing ein. In der Kreisklasse müssen Rehling, Stotzard und Affing II weiter auf den ersten Sieg warten. Aufatmen dagegen beim Ligakonkurrenten FC Gundelsdorf, der den ersten Dreier holte. Den dritten Sieg im dritten Spiel fuhr der FC Laimering-Rieden ein und führt damit die Tabelle der A-Klasse Ost an.

Zuschauermagneten Am besten besucht war eindeutig das Auswärtsspiel des TSV Rain am Lech beim FC Memmingen in der Regionalliga Bayern. Rund 1000 Zuschauer wollten das Kellerduell der beiden schwäbischen Klubs sehen. Immerhin 350 Zuschauer verfolgten den ersten Heimsieg des FC Ehekirchen. In der Bezirksliga Nord sahen rund 300 Zuschauer das Derby zwischen dem FC Affing und dem TSV Hollenbach. 250 Besucher waren es am Freitagabend in Aindling. So viele waren auch beim Derby in der Kreisliga Ost zwischen Griesbeckerzell und Petersdorf vor Ort.