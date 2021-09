Fußball-Bezirksliga

vor 34 Min.

Bezirksliga-Vorschau: Kann Affing gegen Stätzling die Spitze behaupten?

Affings Spielertrainer Tobias Jorsch möchte am Wochenende in Stätzling die nächsten drei Punkte holen.

Plus Der FC Affing wird in Stätzling auf eine harte Probe gestellt. VfL Ecknach will die weiße Heim-Weste behalten. Hollenbach ist zum Spitzenspiel in Meitingen.

Von Johann Eibl

Der Sprung an die Spitze der Bezirksliga Nord soll für die Fußballer des FC Affing nicht nur zu einer Momentaufnahme werden. Rang eins möchte man am Sonntag in Stätzling verteidigen. „Wir brauchen nicht hinfahren und sagen, wir wären mit einem Punkt zufrieden“, gibt Spielertrainer Tobias Jorsch die Richtung vor. Er kann auf den gleichen Kader wie zuletzt bauen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen