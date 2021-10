Fußball-Bezirksliga

29.10.2021

Derby: Affing gegen Hollenbach wird erst in der Nachspielzeit spannend

Plus Die Schlussphase im Spitzenspiel zwischen Affing und Hollenbach entschädigt für so manche Schwäche zuvor. Jakob verwandelt einen Freistoß – Buchner gleicht kurz vor Schluss aus.

Von Johann Eibl

Hochklassig war das nicht gerade, was am Sonntag der FC Affing und der TSV Hollenbach über weite Strecken boten. Man konnte in zahlreichen Phasen von einem zerfahrenen Duell der beiden Nachbarn in der Bezirksliga sprechen. Am Ende freilich wurde die Auseinandersetzung noch mal so richtig sehenswert. Die Gäste schienen einem Auswärtssieg zuzustreben, doch dieses Vorhaben zerstörte Affing mit einem „lucky punch“ in der Nachspielzeit. Das 1:1 wurde schließlich beiden Teams gerecht, die zahlreiche Stammkräfte zu ersetzen hatten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen