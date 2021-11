Fußball

Bezirksliga-Derby: Aindling will Serie beim Schlusslicht Pöttmes fortsetzen

Robin Scheuerer und der TSV Aindling mussten sich im Hinspiel gegen den TSV Pöttmes ganz schön strecken. Am Ende gewann der Favorit dennoch mit 3:1. Am Sonntag treffen die Kontrahenten erneut aufeinander.

Plus Aindling muss zum Start der Rückrunde zum TSV Pöttmes. Ecknach ist beim Team der Stunde zu Gast. Hollenbach ist klarer Favorit. Affinger Spiel fällt aus.

Von Johann Eibl

Vier Mal noch wird in der Fußball-Bezirksliga Nord in diesem Jahr um Punkte gespielt - sofern das Wetter mitspielt und den Terminplan nicht durcheinanderwirbelt wie die Schneeflocken im Winter. Zum Start in die Rückrunde findet das wohl interessanteste Spiel in Pöttmes statt, wo am Sonntag um 14 Uhr der TSV Aindling beim Schlusslicht zu Gast sein wird.

