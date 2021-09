Duell der Verfolger

Der TSV Hollenbach tritt im Topspiel beim FC Stätzling an, während Spitzenreiter Ecknach zum Topfavoriten muss. Affing auswärts gefordert. Kellerduell in Pöttmes

Drei Bezirksligisten aus unserer Region lassen in diesen Wochen immer wieder aufhorchen. Werden der VfL Ecknach, der TSV Hollenbach und der FC Affing nun in diesem Stil weiterhin punkten? Der TSV Pöttmes könnte die Rote Laterne an die Gäste aus Altenmünster weiterreichen.

Die Mannschaft des VfL Ecknach hat bislang alle Erwartungen übertroffen. Lediglich in Ziemetshausen (1:1) ging sie nicht als Sieger vom Platz. Auch das Torverhältnis von 16:3 spricht eindeutig für sich. „Rechnen konnte man damit nicht unbedingt“, erklärt Daniel Framberger, der Spielertrainer: „Nach der Pause wusste man nicht, wo man steht, wie man aus den Startlöchern kommt. Passt gerade irgendwie alles.“ Und dann nennt er eine ganz einfache Begründung für den Höhenflug des Tabellenführers: „Die Mannschaft arbeitet brutal füreinander.“ Dabei musste der VfL bisher auf Christoph „Gino“ Jung verzichten, der sich erstmals wieder am Passspiel beteiligte, aber noch keine Zweikämpfe bestreiten darf.

Das größte Fragezeichen vor dem Spiel am Sonntag in Meitingen steht hinter Michael Eibel, der sich seit Wochen bereits mit Scherzen im linken Oberschenkel rumplagt. Framberger rechnet damit, dass er diesmal eine Pause einlegt, „so leid es mir tut“. Philipp Elbl ist nach wie vor verletzt, bei Oliver Mühlberger soll die Rückkehr ins Team nicht überstürzt erfolgen. Letztmalig gesperrt ist Stefan Hörl, Thomas Birkl wurden Weisheitszähne gezogen und Aykut Atay lag nach einer Corona-Impfung flach. Ob Maximilian Obermeyer noch mal das VfL-Trikot trägt, ist fraglich, weil er jetzt in München wohnt.

Nahezu optimal durchlief der TSV Hollenbach die Anfangsphase dieser Runde. Vor dem Duell am Sonntag in Stätzling sagt Spielertrainer Christoph Burkhard: „Bei uns sind mit Ausnahme von Daniel Zweckbronner und mir selbst wieder alle soweit einsatzfähig. Landkreisderbys sind unabhängig von der Tabellensituation immer besondere Knaller.“ Seine Mannschaft habe sich in den letzten Wochen eingespielt und gute Leistungen abgeliefert, weshalb es diesmal keine großen Veränderungen geben werde. Zur Stammbesetzung gehören auch die beiden Neuzugänge Raoul Leser, 19, und David Bichlmeier, 18; beide kamen von der U19 in Stätzling. Burkhard lobt die Zusammenarbeit mit Zweckbronner in höchsten Tönen: „Ich könnte mir keinen besseren Trainerkollegen vorstellen.“ Mit Blick auf den Gegner sagt der Blondschopf: „Unser Ziel muss es sein, dass hinten die Null steht.“ Er erwartet eine hungrige, körperbetont und zweikampfstark auftretende Heimelf, die zuhause noch sieglos ist.

Besser als erwartet steht aktuell auch der FC Affing dar, der in der letzten Saison nur knapp dem Abstieg entging. Am Samstag geht’s zum FC Günzburg. „Die schweren Spiele kommen erst“, blickt Spielertrainer Tobias Jorsch auf das Startprogramm zurück und ärgert sich ein wenig, dass man gegen Horgau, Wörnitzstein und Ziemetshausen insgesamt nur zwei Punkte holte. „Es ist nicht so, dass wir jede Mannschaft an die Wand spielen“, sagt Jorsch, dann stellt er einen wichtigen Aspekt heraus: „Wir sind als Team zusammen gerückt.“ Ob Marc-Abdu Al-Jajeh noch mal aktiv ins Geschehen eingreifen kann, erscheint aufgrund der Rückenprobleme des Spielertrainers ungewiss. Jorsch zeigt sich skeptisch: „Ich glaube nicht, dass das in nächster Zeit was wird.“ Stefan Reiter ist verletzt, am Donnerstag stiegen Nino Kindermann und Anel Jusufovic ins Training ein. Maximilian Schacherl wurden nach einem Hexenschuss vier Spritzen verpasst. Zurück erwartet wird Alexander Thiel, der eigentlich nur als Aushilfe eingeplant ist. Aufgrund seiner Qualitäten als ehemaliger Bayernligacoach würde ihn Jorsch dennoch lieber öfter auf dem Platz sehen.

Als richtungsweisend stuft Johannes Putz die kommenden Wochen ein. Dabei gelte es, Punkte zu sammeln, so der Trainer des TSV Pöttmes. Und damit sollte man gleich am Sonntag zuhause gegen Altenmünster beginnen. Klappt’s mit den drei Zählern, wäre man die Rote Laterne als Schlusslicht los. Hinten die Fehlerquote reduzieren und sich vorne mit Toren belohnen: So lautet die Hoffnung von Putz: „Die Ansätze sind phasenweise sehr ordentlich.“ Robert Schneider und Felix Kling fehlen diesmal gesperrt, Kushtrim Gabrica gehört wieder zum Kader, nachdem er sich in einer Corona-Quarantäne befunden hat. Das Tor wird wohl wieder Luca Berger hüten; Michael Finkert war krank und Rainhold Tinni weilt im Urlaub. (mit mika)