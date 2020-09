vor 36 Min.

Fußball-Bezirksliga: Ecknach und Hollenbach kämpfen oben mit

Plus Für alle fünf Mannschaften aus dem Wittelsbacher Land ist in der Restsaison der Bezirksliga Nord noch etwas drin. Wir nehmen die Teams genauer unter die Lupe.

Von Johann Eibl

Landauf, landab war das Aufatmen bei den Fußballern und ihren Freunden überaus deutlich zu hören. An diesem Wochenende darf erstmals in diesem Jahr in der Bezirksliga um Punkte gekämpft werden. Doch von den fünf Vereinen, die aus unserer Region dieser Klasse angehören, werden diesmal nur vier ins Geschehen eingreifen. Der FC Affing hat sein für Sonntag geplantes Heimspiel gegen den FC Günzburg auf den 25. Oktober verlegt.

Der FC Affing pausiert noch

Warum bleiben die Affinger im Wartestand? Markus Berchtenbreiter, der Abteilungsleiter, versichert, man hätte gerne gespielt: „Aber bis zur Stunde haben wir kein abgesegnetes Hygienekonzept von der Bayerischen Staatsregierung. Ich weiß offiziell nicht, an was ich mich halten soll. Wir haben uns nicht in der Lage gesehen, dass wir innerhalb von drei, vier Tagen die entsprechenden Räume finden.“ Am Freitagnachmittag wurde das Hygienekonzept genehmigt.

Tobias Jorsch, neben Marc-Abdu Al-Jajeh als Spielertrainer beim FCA tätig, kann nach langer Verletzung wieder mitspielen. Alexander Thiel ist zurückgekehrt, hätte aber noch kein Spielrecht. Dass sich Maximilian Merwald nach knapp fünf Jahren zu Schwaben Augsburg verabschiedet, „das tut natürlich weh“, wie Berchtenbreiter betont. „Ein Spieler mit so viel Erfahrung, auf dem Platz war er wichtig und auch in der Kabine. Er hat noch mal die sportliche Herausforderung gesucht.“ Dass die aktuellen Regularien einen Wechsel in dieser Phase der Saison erlauben, missfällt Berchtenbreiter, der darauf hofft, dass seine Kicker so punkten wie zu Beginn der Runde. Den Neustart vergleicht er mit der Rückkehr einer Mannschaft, in der zuletzt alle Kicker Kreuzbandrisse auskurierten und damit nun vor einer ungewissen Zukunft stehen.

Aindlings Trainer erwartet Sieg gegen Schlusslicht

Unmittelbar betroffen von Corona ist derzeit der TSV Aindling. Ein Mitglied des Teams zwei weist einen positiven Befund auf, daher wurde die A-Klassenpartie am Sonntag verlegt. Christian Adrianowytsch, der Roland Bahl als Trainer ablöste, hat von diesem Thema am Dienstag erfahren: „Der Spieler kam weder mit der zweiten noch mit der ersten Mannschaft in Berührung.“ Daher ist für ihn klar: „Wir werden am Sonntag auf alle Fälle spielen.“ Um 15 Uhr ist der SV Holzkirchen zu Gast am Schüsselhauser Kreuz.

Adrianowytsch selber geht davon aus, dass er als Spieler nach langer Verletzung erst im nächsten Jahr auf den Platz zurückkommen wird, was er im Sinn der Mannschaft nicht als tragisch einstuft: „In der Defensive sind wir gut besetzt.“ Mit Philipp Baier und Daniel Löffler sind zwei Fußballer von Schwaben Augsburg zum Kader gestoßen. Diesem Duo stellt der Coach ein starkes Zeugnis aus: „Die tun uns sehr, sehr gut.“ Mark Radoki studiert derzeit in den USA, ob und wann mit ihm wieder zu rechnen sein wird, bleibt abzuwarten. Patrick Modes fehlt, weil er sich auf wichtige Prüfungen vorbereitet. Das Tor hüten wird Valentin Wendel oder Alexander Bernhardt.

Vor dem ersten Pflichtspiel unter seiner Regie versichert Adrianowytsch: „Ziel muss sein, dass wir zuhause drei Punkte einfahren. Gerade gegen das Schlusslicht erwarte ich, dass alle Vollgas geben.“ Das Engagement in der Vorbereitung hat ihm gut gefallen, seine Schützlinge hätten neue Übungsformen gut angenommen. Und auch in den Testspielen hätten die erfreulichen Aspekte bei Weitem überwogen.

Christoph Burghard hat das Sagen in Hollenbach

Beim TSV Hollenbach, der am Sonntag beim Team zwei des TSV Rain startet, ist in der Corona-Pause die Ära von Spielertrainer Christian Adrianowytsch zu Ende gegangen. Das Sagen hat nun Christoph Burghard, der vor Jahren höherklassig aktiv war und nun zu seinem Heimatverein im Krebsbachtal zurückgekehrt ist. Ihm zur Seite steht Daniel Zweckbronner, den Burghard nicht als Co-Trainer ansieht, sondern als gleichberechtigten Mitstreiter. Zweckbronner war zwar zuletzt wegen einer Verletzung außer Gefecht, dennoch darf man von dem 30-Jährigen einiges erwarten. Nicht zuletzt deshalb, weil er Erfahrung aus der Regionalliga beim FC Memmingen mitbringt, sondern weil er auch vielseitig einsetzbar ist – in der Viererreihe ebenso wie davor.

Die Zielsetzung für die kommenden Wochen ist in Hollenbach klar. „Wir wollen vorne mit dabei bleiben“, sagt Burghard. „Aber nach sieben Monaten Pause weiß keiner, wo er steht. Punktespiele sind im Vergleich zu den Tests doch eine ganz andere Hausnummer.“

Ecknach gastiert bei Spitzenreiter Gersthofen

Lukas Wagner (blaues Trikot) und der Tabellenvierte Ecknach gastieren bei Spitzenreiter Gersthofen. Bild: Sarina Schäffer

Kickt er bereits jetzt für den SSV Alsmoos-Petersdorf oder geht der Wechsel von Björn Wohlrab erst im kommenden Sommer über die Bühne? Das war die Frage beim VfL Ecknach. Spielertrainer Daniel Framberger stellt klar, dass dieser erfahrene Mann weiter zu seinem Kader zählt, nachdem er zuletzt in Urlaub war. Neu dazu gekommen ist Thomas Birkl vom FC Tandern. Der 20-Jährige kommt für die Außenbahnen in Betracht, speziell auf der rechten Seite.

Framberger war wichtig, dass man ruhig in die Vorbereitung startete, „damit jeder bei Laune bleibt“. Der letzte Test liegt zwei Wochen zurück, das gefällt ihm vor dem Auftakt in der Bezirksliga am Sonntag um 18 Uhr in Gersthofen nicht. „Der Druck liegt bei Gersthofen“, versichert der Gästecoach: „Das ist eine Mannschaft, die will nach oben.“ Der TSV rangiert auf Platz eins, sicher auch ein Verdienst der beiden Trainer Mario Schmidt und Florian Fischer, die vorher in Diensten des VfL Ecknach standen. Framberger macht sich grundsätzliche Gedanken: „Keiner weiß genau, wo man steht.“

Adelzhausen will die Klasse halten

Thomas Grimmer und der BC Adelzhausen wollen den Klassenerhalt in der Bezirksliga schaffen. Bild: Reinhold Rummel

Die Gefahr ist groß, dass für den BC Adelzhausen im kommenden Frühjahr die Zeit in der Bezirksliga zu Ende geht. Wolfgang Klar, der nach der Entlassung von Johannes Putz nun als Spielertrainer in der Verantwortung steht, will die Abstiegsgefahr keineswegs in Abrede stellen. Schließlich liegt das Team vom Römerweg auf dem vorletzten Rang. Doch Klar macht in Optimismus und blickt zurück auf den Test gegen Rinnenthal: „Da sind wir nicht ganz so gut ins Spiel gekommen. Aber wir sind nicht unruhig geworden.“ Dieser Aspekt könnte gerade im Ringen um den Erhalt der Klasse von enormer Bedeutung werden. Darum sagt der Coach: „Ich bin überzeugt, wenn wir unsere Leistung bringen, dass wir die Liga halten. Dass uns nichts geschenkt wird, das weiß ich.“

Simon Steinhart laboriert an einem Muskeleinriss, Thomas Popfinger an einer gebrochenen Nase, Martin Kügle an einem Bänderriss. Klar, der von Andy Dumbs unterstützt wird, kommt noch mal auf einen Test zu sprechen, als man den TSV Friedberg mit 7:1 bezwang: „Sieben Tore muss man erst mal schießen. Hut ab vor der Mannschaft.“ Die hat nun am Sonntag zuhause gegen Mertingen gleich mal die Gelegenheit, Boden in der Tabelle gutzumachen. Michael Albustin ist beruflich verhindert. Zudem teilt Jürgen Dumbs als Abteilungsleiter mit, dass mit Paul Ottilinger „ein junger Spieler mit großer Perspektive den BCA Richtung TSV Altomünster“ verlassen hat.

