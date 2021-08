Fußball-Bezirksliga

20:57 Uhr

Ein erkämpfter Punkt im Regen für Aindling und Stätzling

Plus Der TSV Aindling und der FC Stätzling trennen sich im Landkreisderby der Bezirksliga nach einem Spiel im strömenden Regen und auf tiefem Boden unentschieden mit 1:1.

Von Johann Eibl

Dieses 1:1 in Stätzling war das erste Unentschieden für den TSV Aindling in dieser Runde. Zuvor hatte man zweimal verloren und dabei jeweils keinen Treffer erzielt. Ein Grund, warum es bei strömendem Regen und auf tiefem Boden nicht zum ersten Auswärtssieg reichte, war sicher in der personellen Lage zu sehen. Dass Simon Knauer verletzt ist, stellt für die Mannschaft ein echtes Handicap dar, zumal in der Offensive ohnehin kein Überangebot besteht. Verletzt fehlten auch Rimon Shushe und Andreas Kratzer, Lukas Wiedholz und Noah Menhart hatten sich in Urlaub verabschiedet. Dennoch zeigten die Gäste vor dem Wechsel der Seiten einen starken Auftritt.

