Fußball-Bezirksliga: Aindling eröffnet Saison gegen Pöttmes

Plus Der TSV Aindling empfängt zum Auftakt in drei Wochen den Aufsteiger TSV Pöttmes. Warum eine Saison-Prognose schwierig ist und wer die Hoffnungsträger sind.

Von Johann Eibl

So viel lässt sich mit Sicherheit sagen: Der TSV Aindling darf das offizielle Eröffnungsspiel der Fußball-Bezirksliga Nord austragen. Am Freitag, 6. August, gastiert der TSV Pöttmes als Aufsteiger aus der Kreisliga Ost um 19 Uhr am Schüsselhauser Kreuz. Welche Rolle wird der ehemalige Bayernligist in der Saison 2021/22 spielen? Diese Frage ist ungleich schwieriger zu beantworten. Bei der Vorstellung des aktuellen Kaders hielten sich die Verantwortlichen jedenfalls mit Prognosen auffallend zurück. Was natürlich nicht heißen soll, dass man eine Rückkehr in die Landesliga ablehnen würde. Die Reihe der Neuzugänge deutet darauf hin, dass in diese Richtung spekuliert werden darf, ganz vorsichtig zumindest.

