Fußball-Bezirksliga

vor 16 Min.

Fußball-Bezirksliga: Aindling stellt Kontakt zur Tabellenspitze her

Plus Der TSV Aindling feiert in der Fußball-Bezirksliga Nord einen 2:0-Sieg in Affing. Der TSV Pöttmes lässt mit einem 2:1-Erfolg in Ziemetshausen aufhorchen.

Das zweite Derby in der Fußball-Bezirksliga Nord zog längst nicht so viele Besucher an wie das Duell Hollenbach – Ecknach mit über 800 Zuschauern. 175 Zuschauer verfolgten die 0:2-Heimniederlage des FC Affing gegen den TSV Aindling. Der TSV Pöttmes bewies daneben eindrucksvoll, dass er durchaus mithalten kann in dieser Klasse. Er gewann in Ziemetshausen mit 2:1.

