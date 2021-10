Fußball-Bezirksliga

Fußball-Bezirksliga: Ecknach feiert souveränen Derbysieg in Hollenbach

Plus Beim 3:0 in Hollenbach sorgt der VfL Ecknach früh für klare Verhältnisse. Die Gastgeber kassieren ihre erste Niederlage. Die Kulisse übertrifft die Erwartungen.

Von Johann Eibl

Am Samstag lag ein Hauch von Landesliga über dem Krebsbachtal. Im Spitzenspiel in der Fußball-Bezirksliga Nord behielt dabei der VfL Ecknach mit 3:0 Toren beim TSV Hollenbach überraschend deutlich die Oberhand. Die Gäste behaupteten Rang eins geradezu souverän, die Hausherren verließen erstmals in dieser Runde den Platz als Verlierer.

