Fußball-Bezirksliga

vor 48 Min.

Fußball-Bezirksliga: Spitzenreiter Ecknach verliert und Hollenbach holt auf

Der Horgauer Omar Samouwel kommt dem Ecknacher Moritz Piller (15) zuvor, aber VfL-Keeper David Selig (in Gelb) hält ihn auf.

Plus In der achten Minute der Nachspielzeit sorgt Christoph Burkhard per Elfmeter für den Siegtreffer des TSV Hollenbach. Warum der Ecknacher Spielertrainer besorgt ist.

Der Vorsprung des Bezirksliga-Spitzenreiters Ecknach ist am Sonntag weiter geschmolzen. Der VfL verlor in Horgau mit 0:2. Verfolger Hollenbach siegte dagegen in Altenmünster 2:1.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen