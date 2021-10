Fußball-Bezirksliga

vor 35 Min.

Fußball: VfL Ecknach plant neue Saison ohne aktuellen Erfolgscoach Framberger

Plus Der Spielertrainer des VfL Ecknach, Daniel Framberger, soll im Sommer ersetzt werden. Dabei ist Ecknach Spitzenreiter der Bezirksliga Nord. Was dahinter steckt.

Von Evelin Grauer

Paukenschlag beim VfL Ecknach: Der Spitzenreiter der Fußball-Bezirksliga Nord plant die neue Saison ohne seinen derzeitigen Erfolgscoach Daniel Framberger. Ecknachs Sportlicher Leiter Jochen Selig hatte dem 31-Jährigen dies am Dienstag in einem persönlichen Gespräch mitgeteilt, wie Selig unserer Redaktion am Sonntag berichtete. Selig favorisiert für die kommende Saison nach eigenen Worten eine andere Trainerlösung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen