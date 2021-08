Fußball-Bezirksliga

vor 38 Min.

Harter Kampf: TSV Aindling rettet den Saisonstart gegen Pöttmes

Die entscheidenden Zentimeter Vorsprung hatte zum Saison-Auftakt der TSV Aindling (in Rot) – dafür brauchte es aber eine Aufholjagd. Die engagiert auftretenden Gäste um Kapitän Martin Brodowski (Zweiter von rechts) waren kurz nach der Halbzeit in Führung gegangen.

Plus Erst nach Rückstand wird der TSV Aindling im Eröffnungsspiel seiner Favoritenrolle gerecht. Aufsteiger Pöttmes hält gut mit, verliert am Ende aber verdient.

Von Johann Eibl

Der TSV Aindling verfügt über eine Mannschaft, die in der Fußball-Saison 2021/22 durchaus in der Spitzengruppe der Bezirksliga Nord mitmischen kann. Dieses Urteil darf man nach dem 3:1-Heimsieg im offiziellen Eröffnungsspiel der Runde am Freitagabend gegen den TSV Pöttmes fällen. Und den Gästen kann man bescheinigen, dass sie als Aufsteiger eine Truppe haben, die keineswegs von Anfang an ständig am Ende der Tabelle stehen wird.

