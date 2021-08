Fußball-Bezirksliga

20:28 Uhr

Hollenbach hat Pöttmes im Derby klar im Griff

Derby: Gheorghe Geanta (Pöttmes) will an den Ball, Hollenbachs Kapitän Angelo Jakob hat was dagegen.

Plus Krebsbachtaler siegen in der Bezirksliga-Begegnung mit 4:0 gegen die Nachbarn aus Pöttmes. VfL Ecknach gewinnt weiter und bleibt an der Tabellenspitze.

Ecknach bleibt an der Spitze der Fußball-Bezirksliga, Derbysieg für Hollenbach gegen Pöttmes und zwei Unentschieden für Affing und Aindling – das ist die Bilanz des Spieltags der Mannschaften aus dem nördlichen Landkreis am Mittwochabend.

