Hollenbacher Kantersieg in Meitingen

Der TSV Pöttmes muss einen schweren Schlag verdauen. Im Duell der Aufsteiger kassierte er zu Hause gegen den FC Horgau eine 0:7-Niederlage. Klare Siege errangen der VfL Ecknach, der TSV Hollenbach und der TSV Aindling.