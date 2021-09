Fußball-Bezirksliga II

vor 18 Min.

Landkreisderby gegen Aindling: Eibel trifft und Ecknach hält das 1:0

Plus Im Topspiel und Landkreisderby gegen den TSV Aindling gewinnt der VfL Ecknach knapp, aber nicht unverdient. Den Gästen fehlt es diesmal an Durchschlagskraft.

Ecknachs Lauf in der Fußball-Bezirksliga hält an. Die Defensive des Tabellenführers stand am Samstag auch im Derby zu Hause gegen den TSV Aindling kompakt und verhalf dem Team zu einem knappen, aber nicht unverdienten 1:0-Sieg. Für das goldene Tor sorgte Michael Eibel kurz vor der Pause.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen