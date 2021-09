Topspiel: Ecknach empfängt Aindling zum Landkreisderby

Plus Im Topspiel und Derby empfängt der VfL Ecknach als souveräner Spitzenreiter den TSV Aindling. Beide Teams gehen mit Rückenwind in die Partie.

Nicht nur ein Derby, ein echtes Spitzenspiel erwartet die Zuschauer am Samstag in Ecknach. Dann trifft der VfL als Tabellenführer auf den als Mitfavoriten gehandelten TSV Aindling. Anpfiff ist um 17.30 Uhr. Schaut man auf die Zahlen, kann es eigentlich nur einen Sieger geben.