Kann sich Pöttmes im Kellerduell befreien?

Plus Tabellenführer VfL Ecknach hat ganz andere Probleme. Während Aindling in Stätzling unter Druck steht, treffen Hollenbach und Affing auf Aufsteiger.

Entscheidende Partien stehen für die heimischen Teams in der Bezirksliga Nord am Wochenende auf dem Programm. Vom Verteidigen der Spitzenposition bis zum Übergeben der Roten Laterne – die Ziele sind unterschiedlich.