"Richtungsweisendes Spiel": Aindling und Hollenbach sind heiß auf's Derby

Plus Der TSV Hollenbach ist das noch einzig ungeschlagene Team und empfängt am Sonntag Aindling zum Derby. Dabei geht es für die Krebsbachtaler gegen den Ex-Trainer.

In der Bezirksliga Nord steht der neunte Spieltag auf dem Programm. Und wo findet die interessanteste, die attraktivste Begegnung statt? Wer dabei das Duell TSV Hollenbach gegen den TSV Aindling am heutigen Samstag um 16 Uhr nennt, wird wohl auf allgemeine Zustimmung stoßen.