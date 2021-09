Unter Druck: Affing empfängt Schlusslicht Pöttmes

Plus Der FC Affing empfängt im Landkreisderby Aufsteiger TSV Pöttmes. Den noch ungeschlagenen TSV Hollenbach plagen Personalsorgen.

Nach sechs Spieltagen nimmt die Tabelle der Bezirksliga Schwaben Nord langsam Formen an. Besonders gerne dürfte derzeit der VfL Ecknach auf die Rangliste schauen, denn das Team von Spielertrainer Daniel Framberger belegt derzeit mit 16 Punkten Platz eins der Tabelle. Der Vorsprung auf den TSV Hollenbach beträgt fünf Punkte, wobei die Krebsbachtaler noch ein Spiel in der Hinterhand haben.