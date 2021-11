Fußball-Bezirksliga

06:38 Uhr

Wieder ein Schützenfest? Spitzenreiter Ecknach in Pöttmes gefordert

Sechsmal trafen die Ecknacher (blaue Trikots) im Hinspiel in Pöttmeser Tor. Der Aufsteiger empfängt am Sonntag den Spitzenreiter zu Hause und will Revanche für die Pleite im Hinspiel nehmen.

Plus Der VfL Ecknach muss zum letzten Derby des Jahres zum TSV Pöttmes. Hollenbach will im Topspiel die Mannschaft der Stunde stoppen. Affing-Spiel ist fraglich.

Von Johann Eibl

Egal mit welchem Resultat das Spiel zwischen dem TSV Pöttmes und dem VfL Ecknach am Sonntag ab 14 Uhr enden mag, eines steht bereits jetzt fest: Es wird das letzte Landkreisderby in der Fußball-Bezirksliga Nord in diesem Jahr.

