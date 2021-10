Dank Jokertor in Nachspielzeit: Hollenbach siegt beim Aufsteiger

Plus Der TSV Hollenbach gewinnt dank spätem Siegtor bei Aufsteiger SV Wörnitzstein-Berg mit 1:0. Ein Torwart wird fast zum Hollenbacher Albtraum. Ein Joker sticht.

Spannung bis zur letzten Minute erlebten die Zuschauer der Nachholpartie der Bezirksliga Nord zwischen dem SV Wörnitzstein-Berg und dem TSV Hollenbach am Mittwoch. Erst in der dritten Minute der Nachspielzeit gelang dem eingewechselten Simon Fischer der Siegtreffer zum viel umjubelten 1:0-Erfolg für die Krebsbachtaler.