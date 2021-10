Fußball

12:00 Uhr

Die Gute Seele des SV Obergriesbach: Manuela Kinzel im Porträt

Plus Manuela Kinzel sorgt seit Jahrzehnten beim SV Obergriesbach für Speisen und Getränken sowie für wichtige Einnahmen. Die 58-Jährige erhält eine besondere Ehrung.

Von Günther Herdin

Wenn die Fußballer des SV Obergriesbach mal ein Spiel verlieren, dann ist Manuela Kinzel oft diejenige, die mit einem gespendeten Kasten Bier versucht, etwas Trost den Kickern ihres Heimatvereins herbeizuführen. Wie Spiele gewonnen oder verloren werden, bekommt die 58-Jährige gar nicht so richtig mit. Als „gute Fee“ in der Verkaufshütte auf der SVO-Sportanlage hat sie seit vielen Jahren kaum Zeit, das Treiben auf dem grünen Rasen zu verfolgen. „Die Torschreie bekomme ich aber alle mit, egal, ob unsere Mannschaft oder der Gegner trifft“, so Kinzel.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

