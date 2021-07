Immerdorfer Daferner schießt Dynamo Dresden mit Doppelpack an Spitze

Was für ein Auftakt für Fußball-Profi Christoph Daferner. Der Immendorfer (Gemeinde Pöttmes) trifft beim Saisonauftakt der 2. Bundesliga für Dynamo Dresden doppelt.

Einen Einstand nach Maß feierte der Aufsteiger Dynamo Dresden am ersten Spieltag der 2. Bundesliga. Maßgeblich am 3:0-Erfolg beteiligt war der Immendorfer (Gemeinde Pöttmes) Christoph Daferner. Der 23-Jährige erzielte nicht nur die beiden ersten Treffer vor und nach der Pause, sondern legte auch das dritte Tor durch Heinz Mörschel auf. Damit setzte sich Dynamo an die Tabellenspitze und Daferner führt nach dem ersten Spieltag die Torjägerliste an.

Bereits in der vergangenen Spielzeit war der Immendorfer, der beim TSV Pöttmes mit dem Fußballspielen begann, mit zwölf Toren und fünf Vorlagen Topscorer seines Teams in der dritten Liga. Sein zuvor einziges Zweitligator erzielte Daferner in der Saison 2018/19 noch im Trikot von Erzgebirge Aue. Nach der Saison wechselte er nach Dresden. (AZ)

