Fußball Kreisklasse Aichach: Oberbernbach hat mächtig Torehunger

Mit nun 18 Punkten führt die SG Mauerbach die Tabelle der Kreisklasse Aichach an. Die Augustin-Elf bezwang den SV Ottmaring mit 3:0. Mit 6:0 schickte der SC Oberbernbach den TSV Kühbach nach Hause. Die DJK Gebenhofen behielt mit 3:2 knapp die Oberhand gegen den TSV Rehling.