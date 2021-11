Fußball-Kreisklasse: Inchenhofen kämpft gegen Ottmaring vergebens

Plus Inchenhofen vergibt gegen Ottmaring fahrlässig seine Chancen. Kühbach gewinnt in Rehling. Gebenhofen siegt im Derby gegen Affing.

Kurzfristig verlegt wurde in der Fußball-Kreisklasse Aichach die Partie von Spitzenreiter FC Gerolsbach beim FC Tandern. Neuer Termin ist der 28. November. Den Aussetzer des Tabellenführers nutzte Bachern mit einem 2:0-Heimsieg über Ried; nun stehen die Sportfreunde ganz oben.