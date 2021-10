Fußball-Kreisklasse

29.10.2021

Inchenhofen ringt Spitzenreiter Gerolsbach einen Punkt ab

Plus Reserve des TSV Inchenhofen erkämpft mit einem Feldspieler als Ersatztorwart und nur zehn Mann über 60 Minuten ein 2:2 gegen den FC Gerolsbach.

Von Reinhold Rummel

Inchenhofen – Gerolsbach 2:2

Ein starkes Spiel lieferte der TSV Inchenhofen im Sportpark ab. Allein die Belohnung mit einem Sieg fehlte am Ende – Spitzenreiter Gerolsbach kam in der Nachspielzeit doch noch zum 2:2-Ausgleichstreffer. Spielertrainer Maximilian Heilgemeir: „Klar schmerzt dies im ersten Moment. Aber wenn wir die Umstände genau betrachten, war es von uns vor allem nach dem Wechsel eine ganz starke Partie.“ Schon vor dem Spiel musste er gravierende Ausfälle wegstecken. Für den etatmäßigen Schlussmann Egger streifte sich kurzfristig Feldspieler Thomas Mair die Handschuhe über. Gerolsbach übernahm das Spiel sofort und führte früh nach einem Eckball. Und dann sah Andreas Manhard Knallrot, als er einen Gerolsbacher Abwehrspieler in die Beine grätschte. Der Inchenhofer Coach sah nach dem Wechsel einen starken TSV. „Wir waren trotz Unterzahl dominierend“, freute er sich über zwei Treffer. Manuel Appel traf zum Ausgleich und acht Minuten vor Schluss brachte Appel die Heimelf sogar in Führung. Der Gast rappelte sich aber auf und Sascha Brosi zimmerte per Dropkick den Ball unhaltbar zum 2:2 ins Torkreuz.

