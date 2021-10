Kühbach verspielt Vorsprung gegen Wulfershausen

Plus Gerolsbach nutzt die Spielpause von Mauerbach und stürmt mit Sieg über Gebenhofen an die Tabellenspitze.

Der FC Gerolsbach nutzte das spielfreie Wochenende des Konkurrenten SG Mauerbach (spielt erst am 21. November gegen Tandern) und stürmte mit einem 2:0-Heimsieg über die DJK Gebenhofen-Anwalting an die Spitze der Kreisklasse Aichach. Abgesetzt wurde die Partie Inchenhofen gegen Rehling wegen Corona-Fällen bei der Heimelf.