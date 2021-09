Nach Negativ-Serie: TSV Rehling entlässt Trainer Mark Huckle

Plus Nach der 2:4-Pleite bei Schlusslicht Wulfertshausen trennt sich der TSV Rehling von Trainer Mark Huckle. Warum die Entscheidung nicht nur sportliche Gründe hat.

Es begann als Versprechen: Als Kreisklassist TSV Rehling im Januar 2020 Mark Huckle als neuen Spielertrainer präsentierte, waren die Erwartungen hoch. Huckle kam zwar als Trainer-Neuling, jedoch auch als Spieler mit Erfahrung in Landes- und Bezirksliga. Nun, nicht einmal ein Dutzend Spiele später, ist das Projekt gescheitert. Der TSV hat Huckle entlassen – eine Trennung, die nicht ohne Nebengeräusche abläuft.