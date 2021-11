Alsmoos-Petersdorf schließt auf

Nach dem 3:2-Sieg in Friedberg hat der SSV jetzt genau so viele Punkte wie der spielfreie TSV Rain II. Aichacher Derby zieht 250 Zuschauer an und endet mit Punkteteilung

Weil Spitzenreiter TSV Rain II nicht spielte, konnte der SSV Alsmoos-Petersdorf mit seinem Sieg in Friedberg mit dem Spitzenreiter in der Kreisliga Ost gleichziehen. (AN)

lBC Aichach – Griesbeckerzell 1:1

Beide Mannschaften konnten sich zwar darüber freuen, dass sie dieses Derby ungeschlagen meisterten. Andererseits darf man das 1:1 zwischen dem BC Aichach und dem SC Griesbeckerzell auch jeweils als Verlust von zwei Zählern werten. Denn der Rückstand auf die beiden Topränge, die für den Aufstieg von Bedeutung sind, beträgt jetzt bereits fünf Punkte. Nico Ertl brachte die Gäste in Führung, sieben Minuten vor dem Ende glich Eren Akin aus. Das Interesse der Zuschauer – 250 waren gekommen – konnte sich sehen lassen. Sebastian Böhm, Spielertrainer des BC, räumte ein, dass man zuhause schon einen Dreier einfahren wollte: „In der ersten Halbzeit waren wir zu ängstlich, zu passiv. Wir haben da nur reagiert. In der zweiten Halbzeit hatten wir deutlich mehr Spielanteile. Wenn es länger gedauert hätte, hätten wir das Spiel noch kippen können.“ Mathias Kefer, der Zeller Spielertrainer, meinte: „Vor dem Spiel wäre ich mit einem Unentschieden zufrieden gewesen.“ Danach aber wirkte er etwas unglücklich, zumal der BCA-Treffer erst in der Schlussphase zustande kam, „mit dem einzigen Torschuss“, wie Kefer erklärte: „Man hat gemerkt, dass bei uns viele Spieler auf dem Zahnfleisch daher kommen. Da hat es mir gut gefallen, dass wir noch mal die letzten Körner rausgehauen haben. Wir haben einen sehr, sehr engen Kader.“ Und der freue sich darauf, wenn er die Füße hochlegen kann. (jeb)

Friedberg – Petersdorf 2:3

Die Friedberger gingen zweimal in Führung, standen am Ende aber mit leeren Händen da. Nach 25 Minuten erzielte Max Roth aus spitzem Winkel die Führung. Friedberg war die aktivere Mannschaft und ließ wenig zu. Bei den Gästen fehlte Toptorjäger Matthias Benesch verletzungsbedingt. Nach rund einer halben Stunde erzielte Thomas Braunmüller den überraschenden Ausgleich nach einem Eckball. Die Gastgeber ließen sich aber nicht beirren und gingen nach einer Ecke wieder in Führung. Timo Baur behielt nach 38 Minuten die Übersicht. Kurz vor der Pause hätte Roth das 3:1 nachlegen können, doch er verfehlte das Tor knapp. Kurz nach der Pause dann die kalte Dusche für den TSV, als Andreas Wiedholz aus spitzem Winkel das 2:2 erzielte. Die Mannschaften neutralisierten sich in der Folgezeit, da hatte Marcel Pietruska die große Chance zur Führung, doch er vergab. Im Gegenzug machte es Petersdorf Patrick Szilagyi besser, als er den Siegtreffer für die Gäste erzielte. Friedberg rannte an, doch mehr als ein Flugkopfball von Michael Pfeiffer, den SSV-Torhüter Alexander Schindele parierte, sprang nicht mehr hinaus. „Es war eine gute Leistung, weshalb die Niederlage bitter ist. Petersdorf war einfach cleverer im Abschluss“, resümierte der TSV-Co-Trainer René Kunkel. (sry-)

Beim SC Mühlried hätte der BC Rinnenthal durchaus einen Sieg einfahren können, doch zu leichtfertig wurden die teils hochkarätigen Chancen verballert. Beim 2:2 musste der BCR sogar bis in die Nachspielzeit zittern, ehe Benni Engl zumindest noch den Ausgleich erzielte. Mühlried ging gleich mit dem ersten gelungenen Angriff in Führung, als Koppold einen Tick schneller als BCR-Keeper Rafael Engl an den Ball kam und sicher aus kurzer Distanz verwandelte (21.). Beim Ausgleich setzte sich Elias Bradl energisch am rechten Flügel durch und seine genaue Hereingabe verwertete Julian am langen Pfosten in das Tor. Mühlried kam bei einem Konter durch Pabst zum 2:1. In der Schlussphase warf der BCR noch einmal alles nach vorne und wurde in der Nachspielzeit mit dem Tor von Benni Engl wenigstens mit dem Ausgleichstreffer belohnt. (lint)

lBurgheim – Firnhaberau 1:1

Mit dem ersten gut vorgetragenen Angriff ging Burgheim in Führung. Einen tollen Pass aus der eigenen Hälfte nahm Lukas Biber mit und verwertete aus 16 Metern eiskalt flach am Gäste-Torhüter vorbei. Es wäre auch bei der Führung zur Pause geblieben, hätte sich die TSV-Abwehr nicht einen folgenschweren Aussetzer geleistet. Mario Huber schlug über den Ball und ein Gästestürmer war auf und davon. Den ersten Schuss hielt Karmann noch stark, beim Nachschuss war er aber dann machtlos. Burgheim hatte Glück, dass Firnhaberau im Abschluss einige Male das Tor verfehlte oder am überragenden Oldie im TSV-Tor, Matthias Karmann, scheiterte. Der hielt auch noch einen Foulelfmeter. (sta)