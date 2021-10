Alsmoos feierten siebten Sieg in Folge

Plus SSV setzt sich in Burgheim souverän mit 4:0 durch. Torjäger Matthias Benesch erzielt Saisontreffer Nummer 16. Auch Griesbeckerzell erringt einen klaren Auswärtssieg.

Der TSV Rain darf sich mit seinem Team zwei als Herbstmeister in der Kreisliga feiern lassen. Auf den Fersen sind ihm der SSV Alsmoos-Petersdorf, der TSV Dasing, der SC Griesbeckerzell und der BC Aichach, der darauf hoffen darf, dass er ohne Spiel sein Punktekonto erhöhen wird.